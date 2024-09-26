«Так приятно, что молодежь ценит чужой труд» 2 26.09.2024, 11:00

1,452

Буфетчица педколледжа в Пинске восхищает своим мастерством студентов и соцсети.

Сотрудница буфета пинского педколледжа стала звездой TikTok после того, как в аккаунте учебного заведения опубликовали ролик о ее работе, пишет «Зеркало».

«Happy house у Надежды начинается, когда приходит 150 голодных студентов», — так подписано видео.

Студенты и пользователи восхищены ее работой и тем, как она справляется с такой нагрузкой за несколько минут:

• «Она проходит уровень в кухонной лихорадке в реальной жизни».

• «Хоть я уже второй год как не учусь, могу сказать одно… Она святая женщина».

• «Так приятно, что молодежь ценит чужой труд».

• «Самая лучшая».

• «У нас рядом „Пятерка“ и шаурмечная, так что нашим поварихам повезло».

Ролик посмотрели уже более 400 тысяч раз.

Некоторые комментаторы вспомнили свои студенческие годы и «знаменитых» сотрудников их студенческих столовых и тоже поделились своими историями.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com