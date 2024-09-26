«Так приятно, что молодежь ценит чужой труд»2
- 26.09.2024, 11:00
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Буфетчица педколледжа в Пинске восхищает своим мастерством студентов и соцсети.
Сотрудница буфета пинского педколледжа стала звездой TikTok после того, как в аккаунте учебного заведения опубликовали ролик о ее работе, пишет «Зеркало».
@pinsk_college_ Наша любимка🤩 #педагогический #пинск #беларусь #бргуимпушкина ♬ оригинальный звук - Пинский колледж
«Happy house у Надежды начинается, когда приходит 150 голодных студентов», — так подписано видео.
Студенты и пользователи восхищены ее работой и тем, как она справляется с такой нагрузкой за несколько минут:
• «Она проходит уровень в кухонной лихорадке в реальной жизни».
• «Хоть я уже второй год как не учусь, могу сказать одно… Она святая женщина».
• «Так приятно, что молодежь ценит чужой труд».
• «Самая лучшая».
• «У нас рядом „Пятерка“ и шаурмечная, так что нашим поварихам повезло».
Ролик посмотрели уже более 400 тысяч раз.
Некоторые комментаторы вспомнили свои студенческие годы и «знаменитых» сотрудников их студенческих столовых и тоже поделились своими историями.