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О харакири

  • Anti-Colorados, Defence-Line
  • 26.09.2024, 11:01
  • 3,936
О харакири

Из Грозного в Токио тайно отбыли эмиссары.

Источники сообщают о том, что из Грозного в Токио тайно отбыли эмиссары академика и генерала с тем, чтобы закупить в Японии хотя бы несколько мечей вакидзаси. Якобы, им велено заплатить любые деньги, но привезти эти клинки во что бы то ни стало. Дело в том, что Кадыров постепенно входит в роль сёгуна и потому требует от своих подчиненных демонстрировать полную преданность, а станет с ними какой позор, те должны смыть его кровью, чтобы срам не перешел на хозяина. Поэтому, как только привезут вакидзаси, попробуют ввести давнюю самурайскую традицию – харакири.

И действительно, опять же по слухам, император высказывал недосёгуну свое недовольство его приближенным Лапти Аладдиновым в том плане, что языком он машет, как метлой метет, да еще и снимает свои тик-токи, которые потом всем вылазят боком. Но судя по всему, причин для харакири у Аладдинова явно прибавилось и причем – по самому неприятному лично для него поводу. И что хуже всего, этот самый повод уже пошел по верхам самой выгребной ямы и потому – не может быть происками вражеской (украинской) пропаганды.

А предыстория там имеет такой вид. Путин собрал две группировки войск для вторжения на харьковском и сумском направлениях. На харьковском они начали наступления, но увязли в боях, продвинувшись всего на несколько километров. Понеся потери, они вынуждены были отойти в ряде локаций, в том числе, и в пафосных местах. То есть эффекта внезапности не получилось и потому – вторжение на сумском направлении было отложено, а войска, которые собирали для этой цели, перебросили на Покровское направление и под Угледар.

На месте оставили срочников и совсем немного регулярных войск, а на случай, если ВСУ попробуют прорвать границу, за ними поставили «ахматовцев» под командованием Аладдинова, которые должны были внушать стойкость разношерстному воинству, путем отстрела его в спину. Вроде бы всем было хорошо и спокойно, но потом случилось 7 августа и часть Курской области теперь под контролем ВСУ. На этом фоне Аладдинов сделал ряд громких заявлений о том, что срочники распустили сопли и отказались красиво умереть, как и подобает настоящим воинам. А когда выяснилось, что срочники и вовсе стали десятками сдаваться в плен, он стал бесноваться, перекладывая вину за провал – на других. Особенно он стал проходиться по трусости тех, кто сдался в плен.

Но тут выяснилось, что и его бойцы тоже сдались. Первое время он это гневно опровергал, но когда появились видео с его бойцами, он тут же переобулся и рассказал о том, что это – бойцы тыловых подразделений, а не его элита, которая так красиво, в полный рост, куда-то стреляет под камеру. Но нет, оказалось, что они сдались имея при себе документы и их показали на видео. Крыть это оказалось нечем и Аладдинов заявил о том, что они – девчонки и что он не собирается их включать в список обмена пленными, хоть они и умоляют его об этом.

В общем, Аладдинов несколько раз полностью переобулся и до последнего времени ситуация вроде бы остановилась на том, что какое-то количество его бойцов из «ахмат-сила», таки действительно оказались в плену. Но поскольку лично он заявил о том, что если подчиненные сдались в плен, а не погибли, то они трусы, а не чеченцы. И в общем, вроде бы тема оказалась исчерпанной, но не тут-то было.

Как оказалось, эта история получила самое неприятное продолжение. Оно показало, что даже в своих гневных речах Аладдинов таки врал от начала и до конца. Во-первых, сдавшиеся в плен не просились на обмен и тем более – не умоляли его включить их в список обмена. И потом, они вовсе не отказывались воевать, но скорее всего, имели на войну какие-то собственные виды. Ну а с учетом того, что Кадыров был всегда на ножах с ФСБ, то не удивительно, что подконтрольные конторе блогеры тут же обнародовали информацию, полученную безопасниками по своим, скорее всего – агентурным каналам.

И буквально только что в Сети появился очень интересный текст, который проливает свет как на количество пленных кадыровцев, так и на то, что и как они делают в плену. Не будь у овцевода-академика зарубы с конторскими, эта тема осталась бы тайной и простое стадо не увидело бы этих разоблачительных деталей. Но птичка уже вылетела из клетки и назад ее уже не вернешь. Вот этот текст:

«Источники в разведке сообщили нам, что часть военнослужащих из батальона «Ахмат», попавших в плен в Курской области, перешли на службу к врагу. Известно о минимум 11 пленных, которые проходят подготовку в боевых бригадах ВСУ. Мы пытались связаться с Апти Алаудиновым, однако он комментировать произошедшее отказался. В его окружении нам сообщили, что «важно освобождать из плена всех своих». Однако если речь идет о предателях, то их ждет верная смерть. По нашей информации, на момент публикации поста во вражеском плену находятся не менее 48 военнослужащих «Ахмата», которые попали в плен в Курской области».

В таком случае, штандартенфюрер Штирлиц непременно сказал бы: «А вот это – провал». Если действительно информация достоверная, то это будет бомба тектонического свойства. Скажем так, 11 бойцов, перешедших на нашу сторону, безусловно погоды не сделают, но тут речь идет о том, что развернули оружие прославленные «верные псы» императора. Теперь о степени их верности можно говорить не в абсолютных, а только в относительных тонах.

Кроме того, с нашей стороны воюют и причем – отлично воюют, чеченские подразделения, тот же батальон шейха Мансура. Так что тут, кроме всего прочего, имеются родовые моменты и вполне возможно, что на сторону ВСУ перешли бойцы, у которых имеются свои счеты как к Кадырову или Путину, так и к России. Ведь не все забыли ту кровь, которую федерация пролила за две чеченские войны. Вероятно, кто-то пошел на службу к Кадырову, имея на уме старую мудрость о том, что друзей следует держать близко, а врагов – еще ближе, чтобы в нужный момент оказаться рядом и с оружием в руках.

Но тут расклад пошел иначе и они оказались перед выбором, который был сделан в пользу своих соотечественников,, которые никогда не забывали своего долга и не простили ничего из того, что пережил их народ. Именно поэтому они оказались в рядах ВСУ и к ним примкнула часть пленных, которые знают, зачем они делают и понимают свой шанс. Ну а Лапти Аладдинову, после таких новостей, остается только дождаться эмиссаров из Японии, чтобы показать своему хозяину свою верность и не желание испачкать его своим позором. Хотя… кто его знает, как он распорядится этим мечом. Ведь им не только харакири делают.

Anti-Colorados, Defence-Line

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