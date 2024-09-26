Броня, сирена и спутниковая связь: как выглядит самый дорогой Skoda Kodiaq 26.09.2024, 11:08

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Стоимость авто превышает 150 000 долларов.

Кроссовер Skoda Kodiaq получил бронированную модификацию. Это самый дорогой вариант модели за всю ее историю. Его подробности раскрыли на сайте компании UTAC Special Vehicles.

Именно эта британская фирма создала бронированный Skoda Kodiaq. Примечательно, что для доработки взяли модель первого поколения, хотя уже давно в продаже ее преемник.

Кроссовер Skoda Kodiaq получил бронекапсулу салона и пуленепробиваемые окна. Его днище защищено от взрыва гранат, а шины позволяют продолжать движение в случае прокола. На испытаниях авто выдержало попадание 200 пуль.

Кроме того, бронированный Skoda Kodiaq оснастили сиреной и проблесковыми маячками, а мультимедийную систему дополнили спутниковой связью. Подвеску и тормоза модернизировали, чтобы они справились с возросшим весом кроссовера.

Точная цена Skoda Kodiaq от UTAC Special Vehicles пока не называется, однако известно, что Skoda Superb с аналогичным бронированием стоит 118 тыс. фунтов стерлингов ($158 000). В любом случае это будет самый дорогой Skoda Kodiaq в истории.

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