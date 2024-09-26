В Орше задержали россиянина-участника ОПГ

В Орше задержали россиянина-участника ОПГ3
- 26.09.2024, 11:22
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Банда нападала на бизнесменов в России.
Белорусские силовики задержали в Орше гражданина России, находившегося в международном розыске. Задержание проводили сотрудники ГУБОПиК при силовой поддержке бойцов «Алмаз», сообщает «Еврорадио».
Задержанному 31 год. В России он был активным участником организованной преступной группы, которая совершала нападения на предпринимателей в Смоленской области. К примеру, в 2018 году участники группы избили местного бизнесмена, требовали отдать имущество. Потерпевший не согласился, тогда в мужчину выстрелили из травматического оружия.
«Он чудом остался жив», — говорят в белорусском МВД.
Еще один преступный эпизод произошел в сентябре 2019 года. Члены ОПГ похитили несовершеннолетнюю дочь другого предпринимателя. Преступники требовали, чтобы мужчина переоформил свой бизнес на подставных лиц.
«Скрываясь в нашей стране, фигурант предпринимал все возможные меры конспирации», — отметили в МВД. В настоящее время решается вопрос о передаче задержанного российским правоохранительным органам.