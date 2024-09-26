Пентагон посоветовал Белому дому дать Украине снаряды с белым фосфором 2 26.09.2024, 11:29

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СМИ раскрыли детали.

Высокопоставленные чиновники Пентагона рекомендовали администрации президента США предоставить Украине боеприпасы с белым фосфором в рамках оборонной помощи. Однако Белый дом отвергал такую инициативу.

Об этом сообщает американское издание NBC.

По замыслу Пентагона такие «фосфорные» снаряды украинские войска могли бы применять во время военных действий на фронте. Но не для поражения вражеских сил и средств.

Так, в публикации американских СМИ отмечается, что рекомендация Пентагона заключалась в том, чтобы предоставить Украине артиллерийские снаряды с белым фосфором для освещения поля боя и создания дымовых завес, а не использования против войск противника.

Трое американских чиновников рассказали NBC, что власти США «несколько раз» отклоняли идею Минобороны по предоставлению Украины боеприпасов с белым фосфором.

Фосфорные боеприпасы и их применение

Белый фосфор мгновенно воспламеняется под действием кислорода. Вещество горит при очень высокой температуре и его трудно потушить. Такой фосфор прилипает к поверхностям (особенно к одежде или коже) и может вызвать смертельные ожоги.

Кроме того, химические вещества в дыме также могут причинить вред легким и глазам.

Американские войска использовали белый фосфор против вражеских сил во время конфликтов 20 века, включая Вторую мировую войну и Вьетнам.

Сейчас в Штатах используют белый фосфор в артиллерийских снарядах для создания дыма и скрытия передвижения войск, а также для освещения поля боя.

Вместе с тем, правозащитники возражают против использования снарядов с белым фосфором вблизи гражданских лиц, поскольку химическое вещество обжигает человеческую кожу.

Между тем, в публикации отмечается, что боеприпасы с белым фосфором не являются незаконными, и это вещество не классифицируется как химическое оружие в соответствии с Конвенцией о запрете химического оружия.

Но международное право требует от военных, которые используют его, чтобы различать военные дислокации и районы, где могут быть сосредоточены гражданские лица.

Подробности о рекомендациях Минобороны США и возможна ли передача

Как рассказали американским журналистам чиновники, Пентагон рекомендовал предоставить Украине снаряды с белого фосфора в рамках нескольких пакетов помощи, включая недавнее полномочия президента по сокращению.

«Если в конце концов будет одобрено, объявление PDA, вероятно, не будет перечислять химическое вещество, сказали чиновники, как это было сделано с прошлым оружием и боеприпасами, которые США передали Украине, но которые не были обнародованы», - пишет NBC.

Между тем двое американских чиновников рассказали представителям прессы, что стигма вокруг белого фосфора и беспокойство о возможном влиянии на гражданское население «не позволили чиновникам администрации Байдена одобрить эту рекомендацию».

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