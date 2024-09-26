Politico: Украина призвала бойкотировать «мирный план» Китая
- 26.09.2024, 11:57
Пекин намерен вести «закулисную» работу в ООН.
Украина начала отговаривать союзников и другие страны от поддержки мирного плана Китая, поскольку Пекин пытается «не допустить поражения России» в войне. Это следует из документа, который представители Украины распространили среди дипломатов и должностных лиц на Генеральной Ассамблее ООН.
Согласно тексту документа, с которым ознакомилось Politico, Китай намерен вести «закулисную» работу в ООН, чтобы расширить число сторонников своего плана по прекращению войны между Россией и Украиной.
В частности, Китай собирается склонить на свою сторону страны Латинской Америки, Азии и Африки. Если Пекин добьется поставленной цели, он будет предъявлять это как доказательство поддержки своего плана «мировым большинством», говорится в документе.
При этом, как отмечают украинские дипломаты, план Китая предполагает лишь заморозку конфликта и содержит выгодные для Москвы условия.
По данным Киева, официально Китай представит план мирных переговоров в октябре на саммите БРИКС в Казани. При этом в документе не уточняется, откуда украинская сторона получила информацию о стратегии Пекина.
Ранее Китай совместно с Бразилией представил «мирный план» из шести пунктов. Он предполагает беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи в пострадавшие от боев районы, защиту гражданского населения, обмен военнопленными и отказ от расширения зоны боевых действий. В августе Пекин утверждал, что инициативу поддержали «более 110 стран».
Президент Украины Владимир Зеленский назвал «мирный план» Китая и Бразилии «деструктивным». «Я считаю, что бразильско-китайская инициатива больше пророссийская», — отметил украинский лидер. Он подчеркнул, что план был предложен без уважения к Украине и ее территориальной целостности.
Между тем в Кремле положительно воспринимают мирные инициативы Китая. Президент РФ Владимир Путин ранее допускал, что план Пекина в будущем может быть взят за основу для мирного урегулирования. В то же время Путин назвал свои условия для завершения конфликта: Киев должен согласиться на нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, признать российскими Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Запад, в свою очередь, должен снять все санкции с России. Зеленский называл эти условия очередным ультиматумом.