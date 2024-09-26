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В поселке у Минского моря продают три пустующих здания

  • 26.09.2024, 11:50
В поселке у Минского моря продают три пустующих здания

Они находятся на территории старинной усадьбы.

Семково, без стеснения, можно назвать приморским городком. Ведь этот населенный пункт расположен всего в двух километрах от Минского моря и может похвастаться богатой коттеджной застройкой и наличием всей инфраструктуры. Сейчас в Семково через аукцион продается комплекс зданий, состоящий из бывшей школы, медпункта и спального корпуса. Три здания, которые реализуются одним лотом, появились на сайте «БУТБ-Имущество». Любопытно, что постройки находятся на территории старинной панской усадьбы и фактически являются ее частью, пишет Realt.

Постройки находятся на Парковой Аллее 1, 6 и 6/1 в агрогородке Семково. Эта парадная аллея ведет непосредственно к развалинам усадебного дома Хмаров. Величественный некогда дворец известен тем, что здесь останавливался последний король Речи Посполитой Август Понятовский, а до революции тут успели побывать Янка Купала и Якуб Колас.

После революции в здании бывшей усадьбы 18 века открылся детский дом-интернат. К сожалению, во время Великой Отечественной войны больше половины воспитанников погибло. После войны детское учреждение на территории усадебного комплекса продолжило функционировать. Для его работы рядом с усадьбой возвели несколько новых зданий. Именно они сейчас и выставлены на торги.

В настоящий момент к продаже предлагается деревянное здание медпункта площадью 258 квадратных метров, кирпичное двухэтажное здание школы площадью 1591 квадратный метр и кирпичное здание спального корпуса площадью 1200 квадратных метров.

Все эти здания были возведены в 1954—1961 годах. В 2017 году в них прошла реконструкция.

Новый владелец сможет использовать капитальные строения для размещения объектов общего назначения, учреждений образования, объектов торгово-бытового обслуживания и иного назначения. Земельные участки под зданиями будут предоставлены новому собственнику в аренду сроком на 30 лет.

Отмечается, что земельные участки под объектами располагаются в зоне охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей, а также − в зоне отдыха и в водоохранных зонах Заславского водохранилища и реки Чернявка.

После покупки новый собственник должен обеспечить безопасность и ограничение доступа на недвижимое имущество, а также приступить к использованию недвижимого имущества в течение 2 лет. Согласно условиям продажи, отдельные объекты в составе комплекса зданий можно будет снести.

Аукцион по продаже зданий пройдет в электронной форме 15 октября. Подать заявку на участие можно до 10 октября.

Начальная стоимость трех объектов — 627 тысяч рублей (195 тысяч долларов).

Помимо оплаты стоимости зданий на аукционе, покупатель также должен будет возместить коммунальному предприятию «Жилищник Минщины» затраты на изготовление документации в размере 4412 рублей.

Справка.

Семково − агрогородок в 10 километрах от Минска. Он насчитывает более 30 улиц, более 4 продуктовых и строительных магазинов, также тут есть кафе, школа, медпункт, спортзал, библиотека. Через Семково протекает речка Чернявка, а в двух километрах находится Минское море.

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