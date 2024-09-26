Сооснователь белорусских стартапов MSQRD и Loóna запустил новый проект
- 26.09.2024, 12:05
Очередной стартап связан с искусственным интеллектом.
Сергей Гончар, который был среди сооснователей стартапов MSQRD и Loóna, рассказал в соцсетях о своем новом проекте. Очередной стартап белоруса связан с искусственным интеллектом, пишет OL.
Новый проект Гончара называется Animation Inc. Речь идет о компании по разработке ИИ-анимации. В нем задействованы бывшие инженеры Meta, а также создатели фильтров и масок для лица Instagram. В команде также указан сооснователь MSQRD Евгений Затепякин. Сам же Сергей Гончар занимает позицию CEO.
Стартап работает над новой моделью анимации для мобильных устройств. Она оживляет виртуальных персонажей.
К слову, в прошлом году стартап белорусов Loóna уволил часть команды и переключился с мобильного приложения для подготовки ко сну на VR. Среди инвесторов проекта была супермодель Наталья Водянова.
Что касается стартапа MSQRD, созданного белорусами Евгением Невгенем, Сергеем Гончаром и россиянином Евгением Затепякиным, его релиз состоялся в App Store в конце 2015 года. А уже в марте 2016-го было объявлено, что его купил Facebook. Чаще всего называют сумму от $10 млн до $20 млн.