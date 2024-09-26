Сооснователь белорусских стартапов MSQRD и Loóna запустил новый проект 26.09.2024, 12:05

Очередной стартап связан с искусственным интеллектом.

Сергей Гончар, который был среди сооснователей стартапов MSQRD и Loóna, рассказал в соцсетях о своем новом проекте. Очередной стартап белоруса связан с искусственным интеллектом, пишет OL.

Новый проект Гончара называется Animation Inc. Речь идет о компании по разработке ИИ-анимации. В нем задействованы бывшие инженеры Meta, а также создатели фильтров и масок для лица Instagram. В команде также указан сооснователь MSQRD Евгений Затепякин. Сам же Сергей Гончар занимает позицию CEO.

Стартап работает над новой моделью анимации для мобильных устройств. Она оживляет виртуальных персонажей.

К слову, в прошлом году стартап белорусов Loóna уволил часть команды и переключился с мобильного приложения для подготовки ко сну на VR. Среди инвесторов проекта была супермодель Наталья Водянова.

Что касается стартапа MSQRD, созданного белорусами Евгением Невгенем, Сергеем Гончаром и россиянином Евгением Затепякиным, его релиз состоялся в App Store в конце 2015 года. А уже в марте 2016-го было объявлено, что его купил Facebook. Чаще всего называют сумму от $10 млн до $20 млн.

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