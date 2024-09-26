Фантазеры закатных просторов Телеграм-канал «СерпомПо»

26.09.2024, 12:26

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Почему выпала боевая составляющая?

Растущая черная дыра, созданная Путиным и его подчиненными 24 февраля, шагает в параллель с дикими фантазиями привластных экспертов.

Подчиненный друга Путина – Ковальчука (Курчатовский институт), Раиф Василов, предложил гениальный план создания «сети биоэкопоселений, которая будет охватывать всю страну».

Пустых пространств много, поэтому надо осваивать. Согласно Василову, каждое поселение должно быть рассчитано на 400–1000 жителей, оно будет самостоятельно обеспечивать себя теплом, энергией и продовольствием, утилизировать свои отходы. Кроме того, там же нужен «бездорожный или внедорожный транспорт». И вообще, «использование местных ресурсов для обеспечения людей всем необходимым».

А как же вооружение? Чтобы пахать с автоматом на спине и, в случае чего, отправиться всем поселением воевать исторические просторы – от Константинополя до Аляски? Почему выпала боевая составляющая? Правильно было бы строить планы создания военных биоэкопоселений, чтобы дети поселян уже с малых лет приучались к охоте на зверя лесного, отслеживания его с помощью китайских беспилотников, «били белку в глаз», выделывали шкурки, продавали шубы на ближних рынках. Да и на медведя ходить с рогатиной экологично.

В фантазиях закатных путинских экспертов слышатся отзвуки военных поселений Александра I в соединении с «Историй одного города» Салтыкова-Щедрина.

Непонятно, кстати, кто мог бы такой проект возглавить. Мы предлагаем Медведева.

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