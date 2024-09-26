Кремль вынужден идти ва-банк Сергей Фурса

26.09.2024, 12:40

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Подействует ли блеф?

Путин максимально поднимает ставки. И пугает Байдена Карибским кризисом во время выборов. И заодно дает пас Трампу, Маску и ко визжать об угрозе ядерной войны, пугая рядовых американцев, которых не напугали гаитяне, что съедят их кошку.

Все же страх — это основное оружие любимых друзей и приспешников Путина.

С одной стороны, приятно, что Путин вынужден идти ва-банк. Все-таки это никогда не было проявлением силы и уверенности. А значит дополнительные возможности ВСУ по поражению ряда целей в России — а на кону ведь именно разрешение бить на 300 км — очень пугают Путина и ко. И он изо всех сил старается этого не допустить.

С другой, скорее всего, этот блеф подействует. За месяц до выборов американская власть вряд ли решится рисковать даже призраком ядерного кризиса, что может изменить расклады в казалось бы уже выигранной кампании по аннигиляции риска Трампа. Белому дому не нужны в ближайший месяц новости, что Россия начала какую-то там проверку ядерных сил, что может стать первым шагом перед их применением.

Сергей Фурса, «Фейсбук»

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