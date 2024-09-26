ВСУ пошли в наступление в Курской области и вернули позиции в Волчанске 1 26.09.2024, 12:54

2,302

Ключевую операцию украинские силы провели относительно легко.

25 сентября украинские силы продолжили наступательные операции в Глушковском районе к западу от украинского выступа в Курской области, но без подтвержденных наступлений в этом районе. Об этом пишет «Институт изучения войны» (ISW ).

По данным российских источников, ВС РФ отразили украинские атаки к югу и юго-западу от Глушково в районе Нового Пути и Веселого.

Сообщалось о боях к юго-западу от Коренево, в районе Краснооктябрьского, Любимовки, Дарьино, Николаево-Дарьино, Ольговки и Плехово.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что в Курской области действуют подразделения российской 6-й армии ВВС и ПВО, в составе 105-й авиационной дивизии, 899-й штурмового авиаполка, 15-й армейской авиабригады, 332-й и 440-й отдельных вертолетных полков, 2-й и 32-й дивизии ПВО.

По данным российских военкоров, в Курской области действуют российские пограничники.

Волчанск

Украинские силы продолжали восстанавливать позиции в Волчанске на фоне сообщений об усилении украинских контратак по всей северной части Харьковской области 25 сентября. Геолокационные кадры за 25 сентября указывают на то, что ВСУ вернули позиции на Волчанском агрегатном заводе в центре города и продвинулись на северо-восток со стороны Тихого по улицам Щорса и Свердлова.

Российские провоенные блогеры признали отступление с агрегатного завода. Отмечалось, что ВСУ смогли взять эту территорию относительно легко. По данным украинских военных, операция по захвату завода стала итогом тщательного планирования и заняла более недели. Военкоры также утверждали, что ВСУ провели контратаки в Волчанске и вокруг него, а также к северу от Харькова в районе Глубокого и Липцов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com