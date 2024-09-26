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В Беларусь ночью залетели сразу четыре «Шахеда»

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  • 26.09.2024, 11:54
В Беларусь ночью залетели сразу четыре «Шахеда»

Один из них прибыл из России.

В ночь на 26 сентября в воздушное пространство Беларуси проникли не менее четырех иранских дронов-камикадзе типа «Шахед». Первый беспилотник пересек границу с Беларусью около 00:13 в районе населенного пункта Любеч, однако через 30 минут вернулся на территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Следующие «Шахеды» были зафиксированы в Беларуси в 02:29, 03:05 и 03:52.

Особое внимание привлек тот факт, что один из дронов залетел в воздушное пространство Беларуси не из Украины, а из России, двигаясь в направлении Гомеля. Его дальнейшая судьба остается неизвестной.

Во время ночных инцидентов в небе над юго-восточной частью Беларуси патрулировали два истребителя: первый взлетел с аэродрома «Барановичи» около 00:30, второй - в 02:50.

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