Трамп сделал новое скандальное заявление по войне в Украине 20 26.09.2024, 13:09

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На предвыборном митинге в Северной Каролине.

Трамп у своїй промові заявив, що Україна зруйнована

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что украинский народ «мертв», а сама страна - «разрушена» и «в руинах».

Об этом он сказал на предвыборном митинге в Северной Каролине, передает на Associated Press.

Республиканец утверждал, что Украина должна была пойти на уступки российскому диктатору Владимиру Путину за несколько месяцев до полномасштабного вторжения.

В своей речи Трамп описал Украину как «страну в руинах», у которой «заканчиваются солдаты» и которая якобы «использует маленьких детей и стариков».

«Они просто не знают, что делать, потому что Украины больше нет. Это больше не Украина, она почти вся уничтожена. Города и поселки не восстановить, и мертвых не вернуть. Погибли миллионы и миллионы людей», - заявил бывший американский лидер.

Трамп заявил, что на восстановление разрушенного в Украине уйдут «сотни лет», а затем отметил, что восстановить страну будет вообще невозможно: «Денег на ее восстановление не хватит, даже если весь мир соберется вместе».

По мнению республиканца, даже «худшая сделка была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас».

Если бы они заключили плохую сделку, было бы намного лучше. Они бы немного уступили, и все жили бы, и каждое здание было бы целым... Какую сделку мы можем заключить? Она разрушена. Люди мертвы. Страна в руинах», - утверждал Трамп.

Он считает, что соглашение можно было заключить, но «Байден и Камала продолжают поставлять Зеленскому деньги и оружие».

В случае победы на выборах Камалы Харрис, добавил Трамп, «еще больше людей умрут и больше городов упадут».

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