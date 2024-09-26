Раненому российскому оккупанту достались протезы из пластиковых бутылок

Раненому российскому оккупанту достались протезы из пластиковых бутылок4
- 26.09.2024, 13:23
- 1,940
Причем мастерить их пришлось самому.
Российским захватчикам, оставившим свои конечности в Украине, не хватает протезов, в связи с чем им приходится делать их самим, используя для этого любые материалы.
Так, в соцсетях появилось видео с лишившимся ног военным, который, уже не надеясь на какую-то помощь со стороны государства, смастерил им замену собственными руками.
А поскольку из подручных материалов у россиянина оказались лишь пустые пластиковые бутылки и пищевая пленка, то и протезы у него получились соответствующими.
Впрочем, без специальных ходунков на этой конструкции передвигаться все равно невозможно.