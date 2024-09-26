Раненому российскому оккупанту достались протезы из пластиковых бутылок 4 26.09.2024, 13:23

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Причем мастерить их пришлось самому.

Российским захватчикам, оставившим свои конечности в Украине, не хватает протезов, в связи с чем им приходится делать их самим, используя для этого любые материалы.

Так, в соцсетях появилось видео с лишившимся ног военным, который, уже не надеясь на какую-то помощь со стороны государства, смастерил им замену собственными руками.

А поскольку из подручных материалов у россиянина оказались лишь пустые пластиковые бутылки и пищевая пленка, то и протезы у него получились соответствующими.

Впрочем, без специальных ходунков на этой конструкции передвигаться все равно невозможно.

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