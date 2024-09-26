закрыть
26 сентября 2024, четверг, 13:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Раненому российскому оккупанту достались протезы из пластиковых бутылок

4
  • 26.09.2024, 13:23
  • 1,940
Раненому российскому оккупанту достались протезы из пластиковых бутылок

Причем мастерить их пришлось самому.

Российским захватчикам, оставившим свои конечности в Украине, не хватает протезов, в связи с чем им приходится делать их самим, используя для этого любые материалы.

Так, в соцсетях появилось видео с лишившимся ног военным, который, уже не надеясь на какую-то помощь со стороны государства, смастерил им замену собственными руками.

А поскольку из подручных материалов у россиянина оказались лишь пустые пластиковые бутылки и пищевая пленка, то и протезы у него получились соответствующими.

Впрочем, без специальных ходунков на этой конструкции передвигаться все равно невозможно.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников
Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох