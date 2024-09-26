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Экс-босс футбольного тренера Гончаренко сожалеет, что не уволил его раньше

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  • 26.09.2024, 13:02
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Экс-босс футбольного тренера Гончаренко сожалеет, что не уволил его раньше

Под руководством белоруса команда вылетела из элиты российского футбола.

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов рассказал подробности ухода из команды главного тренера Виктора Гончаренко.

Функционер признал, что невовремя расстался с коучем. Увольнять белоруса нужно было еще раньше, заявил директор «Урала» в интервью «Советскому спорту».

Президент клуба уточнил, что дело не в профессионализме Гончаренко, а исключительно в атмосфере в команде.

При этом директор «Урала» сказал, что доверял белорусскому тренеру до самого конца, а тот обещал руководству победы.

Момент расставания

Увольнение белорусского тренера состоялось 30 мая 2024 года после домашнего поражения «Урала» со счетом 0:2 в двухматчевом противостоянии с «Акроном» за право сыграть в РПЛ.

Президент клуба из Екатеринбурга считает, что Гончаренко выбрал не тот состав. А белорус после поражения сам попросил уйти.

«Конечно, нельзя было проигрывать такой матч дома со счётом 0:2. И я считаю, что он ошибся с составом: бросили под танки ребят, которые не играли по несколько недель или месяцев. Скорее вопрос Виктору Михайловичу надо задать – он понял, что сделал что-то неправильно. Он решил уйти, и я был не против», – сказал Иванов.

«Урал» в ответной встрече одержал победу над «Акроном» со счетом 2:1, но не смог пройти дальше по сумме двух встреч и опустился во вторую по силе лигу России – ФНЛ.

Карьера Гончаренко в Беларуси

Белорусский тренер родился 10 июня 1977 года в Хойниках. Он занимался футболом сначала в местной спортивной школе, затем в минском РУОР.

В 1998 году Гончаренко оказался в БАТЭ, где провел четыре сезона и стал двукратным чемпионом Беларуси. А 3 октября 2002-го он получил тяжелую травму – разрыв крестообразной связки левого коленного сустава.

С тех пор Виктор Михайлович принял решение связать жизнь с тренерством. Он окончил БГУФК по специальности «тренер футбола». Затем работал в дублирующем составе БАТЭ.

В 2007-м Гончаренко стал трудиться в основе борисовчан, а 13 ноября того же года был назначен главным тренером.

Именно под руководством Виктора Михайловича БАТЭ впервые в своей истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. В 2012-м белорусский клуб праздновал победу над «Баварией» в Минске со счетом 3:1.

При Гончаренко «желто-синие» трижды выходили в число 32 участников главного еврокубка, а также шесть раз становились чемпионами Беларуси.

Карьера в России

В 2013 году Гончаренко отправился за новым вызовом в Россию и возглавил «Кубань». Белоруса уволили через год «за отсутствие жесткости в общении с игроками».

В 2015-м Виктор Михайлович возглавил «Урал», но провел там всего два месяца. Он ушел из клуба по собственному желанию, перейдя в московский ЦСКА.

В стане «армейцев» белорусский тренер находился в штабе Леонида Слуцкого. В 2016-м Гончаренко стал чемпионом России и отправился в «Уфу» для самостоятельной работы.

В стане клуба из Башкортостана он задержался ненадолго, перейдя вновь в ЦСКА, но уже в качестве главного тренера. Период в Уфе состоял всего из шести месяцев.

В качестве главного тренера «армейцев» белорусский специалист дважды становился вице-чемпионом России, а также выиграл Суперкубок в 2018 году.

Еще запомнились победы в Лиге чемпионов над мадридским «Реалом» (3:0, 1:0). Виктор Михайлович покинул клуб 22 марта 2021-го.

Последними командами Гончаренко были «Краснодар» и «Урал», в которых белорус продержался менее года из-за неудовлетворительных результатов.

Сейчас кандидатурой тренера интересуются «Нижний Новгород» и «Химки».

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