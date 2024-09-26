Экс-босс футбольного тренера Гончаренко сожалеет, что не уволил его раньше 5 26.09.2024, 13:02

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Под руководством белоруса команда вылетела из элиты российского футбола.

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов рассказал подробности ухода из команды главного тренера Виктора Гончаренко.

Функционер признал, что невовремя расстался с коучем. Увольнять белоруса нужно было еще раньше, заявил директор «Урала» в интервью «Советскому спорту».

Президент клуба уточнил, что дело не в профессионализме Гончаренко, а исключительно в атмосфере в команде.

При этом директор «Урала» сказал, что доверял белорусскому тренеру до самого конца, а тот обещал руководству победы.

Момент расставания

Увольнение белорусского тренера состоялось 30 мая 2024 года после домашнего поражения «Урала» со счетом 0:2 в двухматчевом противостоянии с «Акроном» за право сыграть в РПЛ.

Президент клуба из Екатеринбурга считает, что Гончаренко выбрал не тот состав. А белорус после поражения сам попросил уйти.

«Конечно, нельзя было проигрывать такой матч дома со счётом 0:2. И я считаю, что он ошибся с составом: бросили под танки ребят, которые не играли по несколько недель или месяцев. Скорее вопрос Виктору Михайловичу надо задать – он понял, что сделал что-то неправильно. Он решил уйти, и я был не против», – сказал Иванов.

«Урал» в ответной встрече одержал победу над «Акроном» со счетом 2:1, но не смог пройти дальше по сумме двух встреч и опустился во вторую по силе лигу России – ФНЛ.

Карьера Гончаренко в Беларуси

Белорусский тренер родился 10 июня 1977 года в Хойниках. Он занимался футболом сначала в местной спортивной школе, затем в минском РУОР.

В 1998 году Гончаренко оказался в БАТЭ, где провел четыре сезона и стал двукратным чемпионом Беларуси. А 3 октября 2002-го он получил тяжелую травму – разрыв крестообразной связки левого коленного сустава.

С тех пор Виктор Михайлович принял решение связать жизнь с тренерством. Он окончил БГУФК по специальности «тренер футбола». Затем работал в дублирующем составе БАТЭ.

В 2007-м Гончаренко стал трудиться в основе борисовчан, а 13 ноября того же года был назначен главным тренером.

Именно под руководством Виктора Михайловича БАТЭ впервые в своей истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. В 2012-м белорусский клуб праздновал победу над «Баварией» в Минске со счетом 3:1.

При Гончаренко «желто-синие» трижды выходили в число 32 участников главного еврокубка, а также шесть раз становились чемпионами Беларуси.

Карьера в России

В 2013 году Гончаренко отправился за новым вызовом в Россию и возглавил «Кубань». Белоруса уволили через год «за отсутствие жесткости в общении с игроками».

В 2015-м Виктор Михайлович возглавил «Урал», но провел там всего два месяца. Он ушел из клуба по собственному желанию, перейдя в московский ЦСКА.

В стане «армейцев» белорусский тренер находился в штабе Леонида Слуцкого. В 2016-м Гончаренко стал чемпионом России и отправился в «Уфу» для самостоятельной работы.

В стане клуба из Башкортостана он задержался ненадолго, перейдя вновь в ЦСКА, но уже в качестве главного тренера. Период в Уфе состоял всего из шести месяцев.

В качестве главного тренера «армейцев» белорусский специалист дважды становился вице-чемпионом России, а также выиграл Суперкубок в 2018 году.

Еще запомнились победы в Лиге чемпионов над мадридским «Реалом» (3:0, 1:0). Виктор Михайлович покинул клуб 22 марта 2021-го.

Последними командами Гончаренко были «Краснодар» и «Урал», в которых белорус продержался менее года из-за неудовлетворительных результатов.

Сейчас кандидатурой тренера интересуются «Нижний Новгород» и «Химки».

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