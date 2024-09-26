В «мега-пакете» на $8 миллиардов для Украины будут планирующие авиабомбы 26.09.2024, 13:37

Киев может получить и боеприпасы AGM-154 JSOW.

В пакете военной помощи от США на 8 млрд долларов будут, в частности, высокоточные планирующие авиабомбы. Об этом пишет Forbes. О том, что Вашингтон планирует объявить о предоставлении Украине «мега-пакета» стало известно 25 сентября. Это должно произойти во время визита Владимира Зеленского в столицу США.

Как пишет в свою очередь СМИ, оружие не прибудет быстро и почти наверняка будет много ограничений по типам боеприпасов, которые может получить Украина. Кроме того, доставка оружия может занять «месяцы».

Что именно может получить Украина? По словам журналистов, пакет будет включать новые (для Украины) авиабомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW).

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