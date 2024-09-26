В Минске можно взять в аренду заправку за 0 рублей 26.09.2024, 13:16

И это далеко не один объект, который предлагается за такую сумму.

В Минске в безвозмездное пользование под оформленные договором обязательства по созданию рабочих мест сейчас можно взять несколько объектов недвижимости.

Об этом сообщил начальник отдела по использованию госимущества комитета «Минскгоримущество» Дмитрий Орлов, пишет агентство «Минск-Новости».

Для снижения количества неиспользуемого имущества и оказания поддержки малому и среднему бизнесу специалисты комитета каждый месяц вместе с балансодержателями объектов анализируют сведения о свободных площадях, невостребованных на условиях аренды.

«Перечень такой недвижимости ежемесячно актуализируется. Это различные объекты – как по функциональному назначению, так и по своему техническому состоянию», – обратил внимание Дмитрий Орлов.

По его словам, в некоторых из них нужно провести ремонт, а в отдельных – можно начинать работу хоть завтра.

Сколько в Минске таких объектов

В аренду за 0 рублей допустимо взять как отдельно стоящие здания, так и изолированные помещения. Всего на данный момент предлагается 41 такой объект.

Самый крупный из них находится на ул. Тростенецкой, 20. Это здание автозаправочной станции с прилегающей к нему территорией общей площадью 8342,1 м2.

Часть нежилого изолированного подвального помещения на Партизанском пр., 69, – самый маленький объект, который можно взять в безвозмездное пользование. Его площадь всего 10,30 м2.

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