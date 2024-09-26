Нападение на губопиковцев в Могилеве: история получила продолжение 26.09.2024, 13:44

Задержан друг нападавшего.

Силовики отчитались о задержании друга могилевчанина, который напал с ножом на сотрудников ГУБОПиКа.

Сотрудники МВД сообщили, что во время обыска у задержанного дома были обнаружены огнестрельное оружие, его комплектующие, боеприпасы, вещества для создания взрывчатых материалов, наркотические вещества и холодное оружие, в том числе замаскированное под повседневные предметы.

Кроме того, известно, что в начале 1980-х годов мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за попытку кражи оружия у сотрудника органов внутренних дел. В его отношении применялись меры принудительного лечения — его направили в психиатрическую клинику.

На данный момент против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 295 УК за незаконное хранение и оборот огнестрельного оружия.

Напомним, что в понедельник на проспекте Пушкина в Могилеве сотрудники ГУБОПиК задержали мужчину, который якобы мог быть причастен к «экстремистской» деятельности. При попытке задержания он оказал сопротивление с использованием ножа. В ходе обыска у него обнаружили патроны, холодное оружие, материалы по изготовлению взрывчатых веществ и «экстремистскую» литературу.

Также, по информации МВД, у задержанного был найден самодельный пистолет.

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