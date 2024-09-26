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Каждый день новая карусель

  • Телеграм-канал «Депутатские будни»
  • 26.09.2024, 14:16
  • 6,258
Каждый день новая карусель

Заявления Эрдогана явно не пришли по вкусу российским властям.

Различные источники заявляют, что российские импортеры вновь сталкиваются с трудностями при платежах через банки Турции, которые популярны для транзита в Европу. Похоже дипломатам РФ пора подыскивать муху - горбатку или очередную листерию, чтобы разгрести ворох накопившихся проблем.

Турецкие банки, такие как госбанк Emlak Katilim, увеличили комиссию за транзитные платежи и начали отказывать в проведении транзакций. Более того якобы сначала компании оплачивают официальную комиссию за трансакцию, а после — неофициальную за консалтинговое сопровождение», причем деньги якобы собирает адвокат из местной юрфирмы.

Позволить себе подобные проплаты могу лишь крупные компании. Эксперты заявляют, что ситуация с международными платежами становится турбулентной, и в переводах царит систематическая неопределенность».

Вопросов и недопониманий все больше, а подготовка визита президента России Владимира Путина в Турцию по-прежнему в подвешенном состоянии. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Кремль надеется, что Путин встретится с Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите БРИКС в Казани, который пройдет 22–24 октября. Поживем - увидим, ибо последние заявления турецкого лидера явно не пришли по вкусу российским властям.

Телеграм-канал «Депутатские будни»

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