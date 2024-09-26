В России скандал: «военкор» рассказал о крупной проблеме армии РФ2
- 26.09.2024, 15:00
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Информация попала в прессу.
Российские военные пропагандисты жалуются, что денежные сборы на помощь российской армии были дискредитированы, в результате чего россияне переводят Z-военкорам все меньше денег, пишет «Диалог.UA».
Один из российских военных блогеров в своем Telegram-канале сообщил, что намерен прекратить программу сбора денег и помощи российским военным, поскольку в последнее время он не может закрыть сборы и вынужден доплачивать свои деньги для этого.
«Очень сильно устаю от работы гуманитарщика и остаюсь без денег, ведь часто закрываю их за свой счет», - признается пропагандист.
Ситуация резко обострилась после того, как на воровстве был пойман целый ряд Z-каналов.
Последний крупный скандал случился с «волонтерками» Катей и Валей из Донецка, которых погибшие российские операторы БПЛА Эрнест и Гудвин обвинили в мошенничестве и присвоении собранных средств.
Остальные Z-военкоры в течение последних месяцев приобрели себе дорогостоящие автомобили и даже недвижимость, используя собранные с россиян деньги для своих нужд.
После того как информация попала в российскую прессу, россияне начали отказываться от денежных донатов.