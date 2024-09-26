В России скандал: «военкор» рассказал о крупной проблеме армии РФ 2 26.09.2024, 15:00

5,066

Информация попала в прессу.

Российские военные пропагандисты жалуются, что денежные сборы на помощь российской армии были дискредитированы, в результате чего россияне переводят Z-военкорам все меньше денег, пишет «Диалог.UA».

Один из российских военных блогеров в своем Telegram-канале сообщил, что намерен прекратить программу сбора денег и помощи российским военным, поскольку в последнее время он не может закрыть сборы и вынужден доплачивать свои деньги для этого.

«Очень сильно устаю от работы гуманитарщика и остаюсь без денег, ведь часто закрываю их за свой счет», - признается пропагандист.

Ситуация резко обострилась после того, как на воровстве был пойман целый ряд Z-каналов.

Последний крупный скандал случился с «волонтерками» Катей и Валей из Донецка, которых погибшие российские операторы БПЛА Эрнест и Гудвин обвинили в мошенничестве и присвоении собранных средств.

Остальные Z-военкоры в течение последних месяцев приобрели себе дорогостоящие автомобили и даже недвижимость, используя собранные с россиян деньги для своих нужд.

После того как информация попала в российскую прессу, россияне начали отказываться от денежных донатов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com