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Молдова нанесла серьезный удар по российской пропаганде

  • 26.09.2024, 15:24
  • 1,492
Молдова нанесла серьезный удар по российской пропаганде

Перед выборами президента.

В Республике Молдова была заблокирована работа шести российских и одного местного ресурса, которые распространяли пророссийские нарративы. Об этом сообщает местное издание deschide.md.

Медиа отмечает, что 25 сентября местная молдавская спецслужба СИБ (Служба безопасности и информации. — Ред.) обратилась с соответствующим запросом к местным операторам мобильной связи и провайдерам интернета заблокировать работу ряда веб-порталов.

В этом списке оказались, в частности, такие пророссийские веб-сайты как «Независимая газета» (ng.ru), «РИА Новости» (ria.ru), «РИА Новости Крым» (crimea.ria.ru), «Новости Крыма» (crimea24tv.ru), «Крымская газета» (gazetacrimea.ru), сайт так называемого «правительства» Крыма (crimea.gov.ru), а также местный портал Nu Acum (nuacum.eu), известный своими антиевропейскими и пророссийскими материалами.

Медиа добавляет, что ранее СИБ уже обращалась с аналогичной просьбой к операторам связи и провайдерам заблокировать 10 сайтов, которые распространяли пророссийские нарративы.

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