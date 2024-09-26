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В Беларуси подорожают сигареты

  • 26.09.2024, 15:28
В Беларуси подорожают сигареты

С 1 октября.

С 1 октября в Беларуси подорожают сигареты. МНС опубликовало цены, которые ранее задекларировали производители и импортеры табачных изделий.

Согласно данным МНС, на 30 копеек с 1 октября подорожает ряд наименований Pall Mall Nano, а на 20 копеек — Pall Mall Dem. На 15-20 копеек поднимутся цены на некоторые сигареты Kent.

Цена Rothmans Blue вырастет на 20 копеек до 5,8 рубля. Такое же повышение ожидает три вида Rothmans Click.

На 5 копеек будет увеличена цена некоторых видов «Короны».

Сигареты Lucky Strike подорожают на 30 копеек.

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