В Беларуси подорожают сигареты
- 26.09.2024, 15:28
С 1 октября.
С 1 октября в Беларуси подорожают сигареты. МНС опубликовало цены, которые ранее задекларировали производители и импортеры табачных изделий.
Согласно данным МНС, на 30 копеек с 1 октября подорожает ряд наименований Pall Mall Nano, а на 20 копеек — Pall Mall Dem. На 15-20 копеек поднимутся цены на некоторые сигареты Kent.
Цена Rothmans Blue вырастет на 20 копеек до 5,8 рубля. Такое же повышение ожидает три вида Rothmans Click.
На 5 копеек будет увеличена цена некоторых видов «Короны».
Сигареты Lucky Strike подорожают на 30 копеек.