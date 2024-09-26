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Стрелков выдвинул Путину свои условия для отправки на войну

  • 26.09.2024, 15:30
Стрелков выдвинул Путину свои условия для отправки на войну

Террорист отказался просить помилование.

Бывший «министр обороны» самопровозглашенной «Донецкой народной республики» («ДНР») Игорь Стрелков (Гиркин), отбывающий четырехлетний срок за призывы к экстремизму, отказался просить главу РФ Владимира Путина о помиловании, чтобы отправиться на войну в Украину.

«Единственный законный способ для меня попасть на войну — это отмена приговора по суду либо персональный акт помилования в отношении меня со стороны президента. При этом ни признавать вину, ни просить президента о помиловании я не буду», — сказал Стрелков в интервью RTVI.

В начале сентября в письме из колонии он сообщил, что дважды писал заявления с просьбой отправить его на фронт, однако ему отказали. «Один раз — с мотивировкой «полковники нам не нужны». Даже статью в качестве мотива отказа не упоминали», — жаловался «экс-министр обороны» «ДНР».

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