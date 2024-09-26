Дроздам будет очень больно Телеграм-канал «Ник и Майк»

26.09.2024, 15:39

Хунте есть от чего приуныть.

Вчера кремлевский окурок пытался пугать весь мир ядерным оружием и новой доктриной. Получилось так себе, и, если бы там не была упомянута захваченная хунтой Беларусь, мы бы не обратили внимания вообще.

Но Жози выделила два аспекта речи из бункера.

1. Если на хунту нападут, Кремль применит ядерное оружие. А это означает всего лишь то, о чем мы не раз писали, никакой «красной кнопки» в Минске нет. Хунта лишь превратила страну в мишень для ответного удара. Пусковая площадка, тыл, ремонтная и логистическая база. И когда «красные линии» будут переведены то ли по глупости, то ли в результате провокации, Дроздам будет очень больно.

2. Кремль может применить ядерное оружие в случае угрозы суверенитету или массового старта воздушных целей. Курская область в этой парадигме не Россия. Хотя если верить современным российским ученым, суверенитет ковался в рамках вассального положения в Орде. Тогда все логично. Можно оккупировать всю территорию России, ее суверенитет не пострадает.

Про массовый старт непонятен количественный критерий. Однако, можно сделать вывод, что те старты, в результате которых исчезают то «неприступные» склады боеприпасов, то НПЗ, то нефтебазы, недостаточно массовые, и можно продолжать.

На фоне пункта 2 пункт 1 выглядит сомнительным. Однако, вспоминая, как вольно с территорией Беларуси обходился СССР, то неудивительно будет предположить, что нападение на Беларусь может считаться от нападения на Могилев или Смоленск. Хунте есть от чего приуныть.

Майк же обращает внимание на еще одну особенность российского ядерного оружия, точнее его носителей. Северокорейские ракеты взлетают и летят куда-то, китайская МБР успешно выполнила учебную задачу впервые с 1980-х годов, даже иранская ракета в руках «Хезболлы» смогла на днях долететь до точки перехвата. И только «Сармат» решил альтернативно взлететь, не выходя из шахты.

Телеграм-канал «Ник и Майк»

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