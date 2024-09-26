В ССО Украины показали «взрывную» работу по оккупантам 26.09.2024, 15:53

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У врага минус гаубицы, полевые арсеналы и бронетехника.

Операторы 8-го полка Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины в очередной раз продемонстрировали свое мастерство на поле боя. Украинские воины нанесли значительные потери российским оккупантам, пишет «Обозреватель».

В ходе одной из операций украинские бойцы успешно уничтожили вражеские артиллерийские позиции, технику и логистические ресурсы. Соответствующие кадры показала пресс-служба ССО.

После обнаружения логистических путей противника и его боевых позиций военные ССО вместе с другими подразделениями Сил безопасности и обороны нанесли точные удары по ключевым объектам.

В результате были уничтожены несколько артиллерийских установок, в том числе 152-мм гаубицы МСТА-Б и Д-20, полевые арсеналы с боеприпасами и три единицы бронетехники врага.

«Что происходит после выявления враждебных логистических путей, техники и позиций артиллерии? В этот раз операторы ССО вместе с Силами безопасности и обороны уничтожили 152-мм гаубицы МСТА-Б и Д-20, полевые арсеналы и три единицы бронетехники врага», – отметили в пресс-службе.

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