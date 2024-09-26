В Дятлово эвакуировали сотрудников райисполкома

В Дятлово эвакуировали сотрудников райисполкома4
- 26.09.2024, 16:04
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Одного из них вынесли на руках.
В Дятловском районе 26 сентября провели учебно-тренировочные мероприятия по безопасности, в ходе которых эвакуировали сотрудников райисполкома, в том числе и председателя Андрея Садовского. Как сообщает местная газета, мероприятия были приурочены к «Единому дню безопасности».
Согласно публикации, сначала спасатели проводили теоретическое занятие на тему «поведения при пожаре и экстренной эвакуации», а затем перешли к практическим занятиям.
Эвакуация прошла успешно, всех сотрудников собрали во дворе райисполкома. А одного из них спасатели даже вынесли из здания на руках.