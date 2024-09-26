закрыть
26 сентября 2024, четверг, 17:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Дятлово эвакуировали сотрудников райисполкома

4
  • 26.09.2024, 16:04
  • 5,126
В Дятлово эвакуировали сотрудников райисполкома

Одного из них вынесли на руках.

В Дятловском районе 26 сентября провели учебно-тренировочные мероприятия по безопасности, в ходе которых эвакуировали сотрудников райисполкома, в том числе и председателя Андрея Садовского. Как сообщает местная газета, мероприятия были приурочены к «Единому дню безопасности».

Согласно публикации, сначала спасатели проводили теоретическое занятие на тему «поведения при пожаре и экстренной эвакуации», а затем перешли к практическим занятиям.

Эвакуация прошла успешно, всех сотрудников собрали во дворе райисполкома. А одного из них спасатели даже вынесли из здания на руках.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников
Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох