В Дятлово эвакуировали сотрудников райисполкома 4 26.09.2024, 16:04

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Одного из них вынесли на руках.

В Дятловском районе 26 сентября провели учебно-тренировочные мероприятия по безопасности, в ходе которых эвакуировали сотрудников райисполкома, в том числе и председателя Андрея Садовского. Как сообщает местная газета, мероприятия были приурочены к «Единому дню безопасности».

Согласно публикации, сначала спасатели проводили теоретическое занятие на тему «поведения при пожаре и экстренной эвакуации», а затем перешли к практическим занятиям.

Эвакуация прошла успешно, всех сотрудников собрали во дворе райисполкома. А одного из них спасатели даже вынесли из здания на руках.

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