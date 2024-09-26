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Удар по авторитету Путина: ВСУ демонстрируют успехи в рамках Курской операции

  • 26.09.2024, 16:14
  • 2,398
Удар по авторитету Путина: ВСУ демонстрируют успехи в рамках Курской операции

Россия не спешит защищать собственную территорию.

Украинские Вооруженные силы продвинулись в Курской области. Вероятно, они прорвали еще один участок границы с Россией. Об этом сообщила действующая в Курской области украинская воздушно-десантная бригада. Впрочем, она не уточнила место и время прорыва, передает FREEДОМ.

Видео, на котором зафиксирована проработка проходов в инженерных заграждениях и первые бои в пограничной полосе, где танкисты десантно-штурмовых войск уничтожают опорный пункт противника, украинские штурмовики показали в соцсетях 23 сентября. Это уже вторая успешная операция прорыва российской границы с начала захода на территорию Курской области РФ в августе текущего года.

«Украинские силы недавно продвинулись в Глушковском районе к западу от украинского выступа в Курской области на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 23 сентября. Геолокационные кадры, опубликованные 23 сентября, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись к южной окраине Веселого (к юго-западу от Глушково)», — говорится в аналитическом отчете Института изучения войны.

ВСУ обнаружили слабость российских оборонительных систем и воспользовались этим, заявил экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус. Операцию украинской армии в Курской области он назвал ударом по авторитету российского диктатора Путина, который даже не хочет об этом говорить и не обращает внимания на ситуацию там. 

«То, что происходит в Курской области — это большое достижение и не только из-за психологического эффекта и демонстрации, что Украина может пойти в наступление и добиться успеха, а потому что во время этой операции был отрезан доступ к очень важной железнодорожной линии, которая связывает Москву с российскими войсками на юго-востоке Украины», — сказал Петреус в интервью «Голосу Америки».

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, большинство россиян отказывается видеть реальность. Однако есть и те, кто не может не заметить, что Путин не спешит защищать собственную территорию, а сосредотачивается на продолжении войны в Украине. Украинская армия тем временем смогла продемонстрировать, что способна перейти в наступление, а также показать партнерам, чего может достичь при получении надлежащих ресурсов. 

«На это направление уже удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных. Продолжаются наши активные действия. Есть и пополнения обменного фонда для нас, для Украины. И все это — важные вещи, которые влияют на общую ситуацию в войне», — сказал лидер Украины.

По словам Владимира Зеленского, операция ВСУ в Курской области является частью плана победы Украины. Оценивать ее успех еще рано, однако результаты уже заметны. А важными мотивами этого прорыва президент Украины назвал поднятие боевого духа украинской армии и демонстрацию собственной силы миру.

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