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В Беларуси банкротится предприятие, которому почти 100 лет

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  • 26.09.2024, 16:31
  • 3,648
В Беларуси банкротится предприятие, которому почти 100 лет

Работало с 1929-го года.

Предприятие «Червенский деревообрабатывающий комбинат» оказалось в процессе банкротства. Как сообщается на сайте Верховного суда, предприятие находится в процессе ликвидации с начала 2022-го года.

Заявление о банкротстве в Экономический суд Минской области подало само предприятие. У «Червенского деревообрабатывающего комбината» имеется долгов на сумму более 250 тыс. рублей. В то же время из активов у предприятия есть дебиторская задолженность (долг заказчиков перед предприятием) на 30,7 тыс. рублей, а также ценные бумаги на сумму 171,6 рубля. Это следует из судебного документа, опубликованного на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве.

11 сентября этого года суд официально начал дело о банкротстве Червенского деревообрабатывающего комбината. Был назначен срок конкурсного производства до 16 декабря 2024 года.

Комбинат производил мебель из дерева, пиломатериалов и продукции деревообработки. Он работал с 1929 года.

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