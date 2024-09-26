В Беларуси банкротится предприятие, которому почти 100 лет

В Беларуси банкротится предприятие, которому почти 100 лет5
- 26.09.2024, 16:31
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Работало с 1929-го года.
Предприятие «Червенский деревообрабатывающий комбинат» оказалось в процессе банкротства. Как сообщается на сайте Верховного суда, предприятие находится в процессе ликвидации с начала 2022-го года.
Заявление о банкротстве в Экономический суд Минской области подало само предприятие. У «Червенского деревообрабатывающего комбината» имеется долгов на сумму более 250 тыс. рублей. В то же время из активов у предприятия есть дебиторская задолженность (долг заказчиков перед предприятием) на 30,7 тыс. рублей, а также ценные бумаги на сумму 171,6 рубля. Это следует из судебного документа, опубликованного на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве.
11 сентября этого года суд официально начал дело о банкротстве Червенского деревообрабатывающего комбината. Был назначен срок конкурсного производства до 16 декабря 2024 года.
Комбинат производил мебель из дерева, пиломатериалов и продукции деревообработки. Он работал с 1929 года.