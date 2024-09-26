СМИ: Россия готовит «Бучу-2» на Курщине 2 26.09.2024, 16:36

5,110

Буча

В Москве есть прописанный сценарий.

Страна-агрессор Россия, похоже, задумала очередное военное преступление – с убийствами и расстрелами, как в Буче во время вторжения ее войск в Киевскую область в 2022 году. Вот только эти зверства российские террористы планируют совершить на собственной территории – в Курской области, а затем приписать все якобы Вооруженным силам Украины.

Подготовку к реализации такого сценария ведет ФСБ, в то же время кремлевские пособники уже «разогревают» под это инфопространство. OBOZ.UA рассказывает подробнее о том, что стоит за заявлениями путинских пропагандистов, из уст которых звучат лживые вбросы об операции украинских сил на Курщине.

Что задумал агрессор

Так, после неожиданного украинского наступления на российскую территорию в Кремле начали готовить информационную «контратаку», целью которой является фальсификация преступлений и обвинение в них воинов ВСУ.

По некоторым источникам, военной разведке Украины известно, что в Москве есть прописанный сценарий, который уже частично реализуется. В частности, ФСБ стремится разыграть сцены, которые позволят РФ заявить, что на Курщине произошли события, «похожие на Бучу или Сребреницу», но якобы с участием украинских бойцов. То есть, российские военные преступники намерены повторить все, что они делали в районах Киевщины во время оккупации в начале полномасштабного вторжения в 2022 году, однако «более глобальное».

На этот раз план российских спецслужб сложен и имеет множество компонентов. Одним из элементов пропаганды в этой операции является заявление спикера МИД РФ Марии Захаровой о якобы «украинских концлагерях в Курской области».

Еще более циничное заявления выдала международная преступница, так называемая уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она утверждала, что «ВСУ совершают военные преступления в районах Курской области».

Пропагандисты 23 сентября собрали целую пресс-конференцию в «РИА Новости», где предоставили «доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неона*истов», в котором якобы впервые были озвучены «системные доказательства злодеяний со стороны Украины» на территории Курщины. Автором этого «доклада» стал Максим Григорьев, которого в росСМИ называют «главой общественного трибунала» и членом общественной палаты РФ.

«Во время общения с людьми в одном из пунктов временного размещения в Курской области, нам рассказали, как боевики зашли в один из продуктовых магазинов, забрали всю еду, потребовали еще, а когда выяснилось, что больше забрать нечего, – расстреляли ни в чем не виноватых людей», – заявляла Москалькова на этом собрании пропагандистов.

План – «надавить на эмоции» мирового сообщества

Кроме этого, для реализации своего сценария агрессор планирует собрать часть населения Курщины и срочников армии РФ, подвергнуть их пыткам, совершать насилие в отношении женщин и детей. Не исключено, что россияне готовы замучить своих соотечественников до смерти. Все, как при «Бучанской резне». А потом, как в случае теракта в Еленовке, где оккупанты убили десятки украинских защитников, после готовности «места трагедии и зверств ВСУ» туда приедут российские и приглашенные ими иностранные СМИ, а также дипломаты, которые разнесут эту лживую информацию по миру.

Не исключено, что для усиления эффекта Кремль может даже представить нескольких пленных украинских воинов, «обработанных» российской пропагандой так, чтобы они «подтвердили» эти ужасы, – чтобы сильнее «надавить на эмоции», особенно партнеров Украины.

Что хуже всего, это может быть лишь частью того масштабного преступного плана государства-террориста России, который она готовится реализовать после того, как ВСУ покинут Курскую область. Мировому сообществу следует обратить особое внимание на эти цинические замыслы Кремля и не дать им осуществиться.

Напомним: во время оккупации районов Киевской области россияне оставили после себя особо страшные следы в Буче в 33 км от столицы Украины. По данным Национальной полиции, город был в оккупации 28 дней, а похищение, пытки, изнасилования, мародерство и убийства гражданских, в том числе детей – это не полный перечень того, что за это время там совершили российские военные.

После деоккупации в Буче обнаружили 422 убитых украинцев, а всего в Бучанском районе (в братских могилах и камерах пыток) – 1190 тел мирных жителей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com