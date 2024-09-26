«Никогда не защищайте «мобиков»
- Телеграм-канал «Вольнодумец»
- 26.09.2024, 17:01
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Как в России избавляются от блогеров, которые «не угодили командиру».
В России набирает оборотов скандал с отправлением на штурм позиций ВСУ на Покровском направлении рашистских блогеров, которые после мобилизации чем-то не угодили командиру.
Многие считают это просто расправой, другие защищают командиров.
В ходе этой дискуссии как раз и проявляются прелести дисциплины, исполнительности, дутого российского патриотизма, ну и самое главное – как россияне своих не бросают.
Бросают, еще как. И к солдатам относятся, как к скоту.
Выводы делайте сами.
Телеграм-канал «Вольнодумец»