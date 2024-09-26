«Никогда не защищайте «мобиков» Телеграм-канал «Вольнодумец»

26.09.2024, 17:01

1,584

Как в России избавляются от блогеров, которые «не угодили командиру».

В России набирает оборотов скандал с отправлением на штурм позиций ВСУ на Покровском направлении рашистских блогеров, которые после мобилизации чем-то не угодили командиру.

Многие считают это просто расправой, другие защищают командиров.

В ходе этой дискуссии как раз и проявляются прелести дисциплины, исполнительности, дутого российского патриотизма, ну и самое главное – как россияне своих не бросают.

Бросают, еще как. И к солдатам относятся, как к скоту.

Выводы делайте сами.

Телеграм-канал «Вольнодумец»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com