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«Никогда не защищайте «мобиков»

  • Телеграм-канал «Вольнодумец»
  • 26.09.2024, 17:01
  • 1,584
«Никогда не защищайте «мобиков»

Как в России избавляются от блогеров, которые «не угодили командиру».

В России набирает оборотов скандал с отправлением на штурм позиций ВСУ на Покровском направлении рашистских блогеров, которые после мобилизации чем-то не угодили командиру.

Многие считают это просто расправой, другие защищают командиров.

В ходе этой дискуссии как раз и проявляются прелести дисциплины, исполнительности, дутого российского патриотизма, ну и самое главное – как россияне своих не бросают.

Бросают, еще как. И к солдатам относятся, как к скоту.

Выводы делайте сами.

Телеграм-канал «Вольнодумец»

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