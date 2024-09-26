Цены на золото обновили исторический рекорд 4 26.09.2024, 17:26

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Следом подорожало и серебро.

Цены на золото установили новый исторический максимум. Драгоценный металл в четверг, 26 сентября торговался за рекордные 2 685,58 доллара за унцию.

Издание Bloomberg пишет, что золото достигло нового рекорда на фоне ожиданий дополнительного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США. При этом серебро достигло самого высокого уровня с 2012 года.

Белый металл подорожал на 2,8% до 32,71 доллара за унцию в четверг, увеличив свой рост в этом году до 37%.

Серебро начало дорожать на фоне возможности увеличения промышленного использования по мере того, как Китай будет стимулировать свою экономику, а приток средств в биржевые фонды, поддерживающие этот металл, показал признаки оживления.

Трейдеры будут анализировать выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на 10-й ежегодной конференции по рынку казначейства США. Данные по США, включая показатель расходов на личное потребление и заявки на пособие по безработице, выходящие на этой неделе, могут дать дополнительные указания на возможный курс ФРС на смягчение.

Серебро с немедленной поставкой торговалось на 2,5% выше по цене 32,62 доллара за унцию в 13:05 в Лондоне, а золото выросло на 0,9% по цене 2681,77 доллара. Цены на серебро остаются значительно ниже своего исторического максимума почти в 50 долларов, установленного в 2011 году.

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