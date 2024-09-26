закрыть
26 сентября 2024, четверг, 19:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Международная федерация борьбы изменила критерии допуска спортсменов из Беларуси

  • 26.09.2024, 17:35
Международная федерация борьбы изменила критерии допуска спортсменов из Беларуси

Обновлены критерии отбора.

Международная федерация борьбы (UWW) решила обновить критерии отбора для спортсменов и вспомогательного персонала из России и Беларуси. Новые критерии были пересмотрены и утверждены во время заседания федерации, сообщает пресс-служба ведомства.

«Для будущих турниров UWW только доказательства прямого военного участия в войне против Украины или публичные заявления [письменные или устные] в поддержку войны и/или их промоутеров или участников будут рассматриваться как основание для дисквалификации спортсмена», - отметили в сообщении.

Также федерация пересмотрит все случаи, по новым критериям, которые ранее были объявлены дисквалификационными. В UWW добавили, что российские и белорусские борцы вместе со вспомогательным персонам, которые имеют право на участие в соревнованиях, продолжат выступать под нейтральным флагом как индивидуальные спортсмены.

«Гимн UWW будет использоваться на церемониях, но никаких ссылок на флаг, символы или герб России и Беларуси не будет разрешено», - отметили в федерации.

В свою очередь в пресс-службе отметили, что федерация не решала вопрос о возвращении международных соревнований в Россию и Беларусь.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников
Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох