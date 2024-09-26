Международная федерация борьбы изменила критерии допуска спортсменов из Беларуси
- 26.09.2024, 17:35
Обновлены критерии отбора.
Международная федерация борьбы (UWW) решила обновить критерии отбора для спортсменов и вспомогательного персонала из России и Беларуси. Новые критерии были пересмотрены и утверждены во время заседания федерации, сообщает пресс-служба ведомства.
«Для будущих турниров UWW только доказательства прямого военного участия в войне против Украины или публичные заявления [письменные или устные] в поддержку войны и/или их промоутеров или участников будут рассматриваться как основание для дисквалификации спортсмена», - отметили в сообщении.
Также федерация пересмотрит все случаи, по новым критериям, которые ранее были объявлены дисквалификационными. В UWW добавили, что российские и белорусские борцы вместе со вспомогательным персонам, которые имеют право на участие в соревнованиях, продолжат выступать под нейтральным флагом как индивидуальные спортсмены.
«Гимн UWW будет использоваться на церемониях, но никаких ссылок на флаг, символы или герб России и Беларуси не будет разрешено», - отметили в федерации.
В свою очередь в пресс-службе отметили, что федерация не решала вопрос о возвращении международных соревнований в Россию и Беларусь.