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До +25 градусов ожидается в Беларуси в пятницу

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  • 26.09.2024, 18:14
До +25 градусов ожидается в Беларуси в пятницу

На большей части территории пройдут кратковременные дожди.

Красный уровень опасности объявлен на большей части территории Могилевской области 27 сентября, сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс горимости).

Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем местами 15-18 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью составит 13-19 градусов, максимальная днем – 18-23, по югу до 25 градусов.

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