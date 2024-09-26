Z-артиста Shaman’а бросила жена

Z-артиста Shaman’а бросила жена9
- 26.09.2024, 18:21
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Пара была в браке больше семи лет.
Путинский певец Ярослав Дронов, который выступает под псевдонимом Shaman, сообщил о разводе со своей женой Еленой Мартыновой. Публикация появилась в телеграм-канале исполнителя. Пара была в браке больше семи лет.
По словам Дронова, поводом для расторжения брака стали напряженный график работы и сильная занятость.
Информацию подтвердила и Мартынова. «Это решение мы приняли совместно и считаем правильным», — написала она на своей странице в Instagram.
В 2023 году Shaman стал доверенным лицом Путина на президентских выборах. В начале июля, после введения против Дронова европейских санкций, YouTube заблокировал его канал.