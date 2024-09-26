Работники МЧС устроили «задымление» в крупном ТЦ в Гродно 1 26.09.2024, 18:34

Люди ни о чем не подозревали.

Площадкой показательной тренировки в Гродно стал крупный торговый центр OldCity. Пока посетили объекта, не подозревая об опасности, прогуливались между торговыми рядами, работники МЧС создали все условия, максимально приближенные к реальному ЧП, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Дым заполнил пространство. „Внимание, пожарная опасность!“ — сработала пожарная сигнализация, противопожарные шторы „отрезали“ зал от бутиковой зоны. По „легенде“ на одном из торговых островков произошло короткое замыкание электропроводки, что привело к сильному задымлению. Администрация и пожарная дружина торгового центра организовали эвакуацию людей. Однако в „задымленном“ здании остались два человека, на крыше оказался заблокированн работник, проводивший обслуживании систем», — говорится в сообщении спасателей.

Отмечается, что работники МЧС отыскали «пострадавших» и вывели их на чистый воздух. Спасение с крыши торгового центра провели при помощи коленчатого подъемника. Первую помощь «спасенным» оказали представители регионального общества Красного Креста.

«Рядом с торговым центром для жителей и гостей Гродно работала ярмарка „Вместе за безопасность“, на интерактивных площадках которой спасатели напомнили правила безопасности жизнедеятельности, научили порядку действий в случае опасных ситуаций», — подытожили в МЧС.

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