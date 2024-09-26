«Барселона» первой из испанских команд достигла рубежа в 6500 голов
- 26.09.2024, 18:45
Юбилейный гол забил Роберт Левандовски.
Знаменитый футбольный клуб «Барселона» самым первым в Ла Лиге достиг отметки в 6500 забитых голов. У главного конкурента «блауграны» мадридского «Реала» на один мяч меньше.
«Сине-гранатовые» забили свой юбилейный гол в матче 7-го тура испанского первенства против «Хетафе», когда в первом тайме отличился главный снайпер турнира Роберт Левандовски.
Lewandowski ha marcado el gol 6.500 del Barça en Liga.— Pedro Martin (@pedritonumeros) September 25, 2024
El Madrid va por 6.499 (uno menos).
El Atlético (4.980) se va acercando a los 5.000.
Гол поляка стал единственным в этой встрече и принес победу хозяевам поля (1:0). А сам форвард с семью голами лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги, опережая Килиана Мбаппе на два мяча.
Вдобавок, каталонский коллектив выиграл все семь стартовых игр в испанском чемпионате со своим новым главным тренером Хансом-Дитером Фликом.
Под руководством немецкого специалиста футболисты «Барсы» забили 23 гола и пропустили в свои ворота пять.
Команда Флика сейчас находится на самой вершине турнирной таблицы – 21 очко из 21-го возможного.