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«Барселона» первой из испанских команд достигла рубежа в 6500 голов

  • 26.09.2024, 18:45
«Барселона» первой из испанских команд достигла рубежа в 6500 голов

Юбилейный гол забил Роберт Левандовски.

Знаменитый футбольный клуб «Барселона» самым первым в Ла Лиге достиг отметки в 6500 забитых голов. У главного конкурента «блауграны» мадридского «Реала» на один мяч меньше.

«Сине-гранатовые» забили свой юбилейный гол в матче 7-го тура испанского первенства против «Хетафе», когда в первом тайме отличился главный снайпер турнира Роберт Левандовски.

Гол поляка стал единственным в этой встрече и принес победу хозяевам поля (1:0). А сам форвард с семью голами лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги, опережая Килиана Мбаппе на два мяча.

Вдобавок, каталонский коллектив выиграл все семь стартовых игр в испанском чемпионате со своим новым главным тренером Хансом-Дитером Фликом.

Под руководством немецкого специалиста футболисты «Барсы» забили 23 гола и пропустили в свои ворота пять.

Команда Флика сейчас находится на самой вершине турнирной таблицы – 21 очко из 21-го возможного.

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