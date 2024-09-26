закрыть
26 сентября 2024, четверг, 19:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Газпром» вылетел из топ-100 крупнейших компаний по прибыли

  • 26.09.2024, 18:50
«Газпром» вылетел из топ-100 крупнейших компаний по прибыли

Российская газовая компания потеряла европейский рынок.

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг крупнейших российских компаний по размеру чистой прибыли. Лидер прошлого года — самая крупная газовая компания России «Газпром» — в 2024 году не только утратила свои позиции, но и не смогла попасть даже в первую сотню.

Впервые за 25 лет «Газпром» закрыл 2023 год с убытком в размере 629 млрд рублей, в то время как годом ранее его прибыль составляла 1,23 трлн рублей. Согласно внутреннему отчету, подготовленному для руководства компании, восстановить экспорт газа до прежнего уровня в ближайшие десять лет не удастся. Ожидается, что к 2035 году объем экспорта в среднем будет составлять лишь 50–75 млрд кубометров в год — примерно треть от показателей, предшествовавших вторжению России в Украину.

Основной причиной убытков «Газпрома» стало резкое снижение добычи газа и поставок в Европу, вызванное санкциями, наложенными на Россию из-за нападения на Украину. В 2023 году добыча газа компанией сократилась до 404 млрд кубометров — это минимальный уровень с 1990 года. Объем поставок за рубеж составил лишь 69 млрд кубометров, что стало самым низким показателем с 1985 года. В Европу было экспортировано всего 28 млрд кубометров газа, что соответствует уровню конца 1970-х годов. Доля «Газпрома» на европейском рынке снизилась втрое — с 45% до 15%.

На фоне сокращения российских поставок Азербайджан активно наращивает экспорт газа в Европу, замещая Россию на рынке, где она доминировала почти полвека. С 1 августа азербайджанский газ с месторождения Шахдениз в Каспийском море начал поступать в Словению. Ранее Азербайджан начал поставки газа в Италию, Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию и Сербию. Кроме того, азербайджанский газ идет в Грузию и Турцию. В 2024 году российский газ в Европе по трубам продолжат получать лишь Венгрия, Словакия и Австрия.

13 сентября стало известно, что один из последних крупных клиентов «Газпрома» в Евросоюзе — австрийская компания Wien Energy GmbH — объявила о полном прекращении закупок российского газа с 2025 года. Эта компания, снабжающая более 2 млн потребителей в Вене и окрестностях, заключила контракты на поставки газа из Северной Африки, Северного моря, а также на закупку сжиженного природного газа (СПГ) в объемах, позволяющих покрыть 12% потребностей Австрии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников
Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох