В Минске работает пенсионер, которому 93 года
- 26.09.2024, 18:55
Всего работающих белорусов старше 90 лет в столице 14.
В Минске есть пенсионеры, которые работают в возрасте старше 90 лет. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Ольга Василевская, пишет портал «Минск-Новости».
Представитель ведомства отметила, что всего в Минске живут более 300 000 человек старше 65 лет. Из них около половины продолжают работать.
— Примечательно, что люди серебряного возраста сохраняют оптимизм и долгое время стремятся быть полезными обществу. В нашем городе есть работающие пенсионеры старше 90 лет. Самому возрастному — 93 года, — рассказала Ольга Василевская.
Она отметила, что таких работающих пенсионеров старше 90 лет в Минске 14.