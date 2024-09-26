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В Минске работает пенсионер, которому 93 года

  • 26.09.2024, 18:55
В Минске работает пенсионер, которому 93 года

Всего работающих белорусов старше 90 лет в столице 14.

В Минске есть пенсионеры, которые работают в возрасте старше 90 лет. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Ольга Василевская, пишет портал «Минск-Новости».

Представитель ведомства отметила, что всего в Минске живут более 300 000 человек старше 65 лет. Из них около половины продолжают работать.

— Примечательно, что люди серебряного возраста сохраняют оптимизм и долгое время стремятся быть полезными обществу. В нашем городе есть работающие пенсионеры старше 90 лет. Самому возрастному — 93 года, — рассказала Ольга Василевская.

Она отметила, что таких работающих пенсионеров старше 90 лет в Минске 14.

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