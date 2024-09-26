«Таких называют «птичканутыми» 3 26.09.2024, 19:20

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Зачем белорус держит у себя около 100 редких канареек.

У бобруйчанина Олега Масликова довольно необычное увлечение — он покупает и разводит канареек, причем редких видов. На сегодня у него около 100 красивых певчих птичек, пишет «Вечерний Бобруйск».

«Чтобы окрас был более выраженным, птиц красят»

Птицы — хобби Олега Александровича с детства. Уже в 10 лет он вместе с друзьями ловил у реки диких щеглов, чечеток, держал их дома, обменивался ими. Жила семья в районе «ФанДОКа», на улице Ленина. Отец увлечение Олега поддерживал, так как сам любил птиц, держал когда-то голубей.

— Когда мне было 12-14 лет, у меня дома были уже десятки канареек, попугаев, — рассказывает мужчина. — Жили мы в квартире — трое детей в одной комнате. Делали с отцом две-три высокие этажерки, на них стояли клетки с птицами. Потом был некоторый перерыв — я служил в армии, работал в Монголии, в Польше, семья появилась. Но уже будучи взрослым, вернулся к своему увлечению.

Сегодня у нашего героя — около 100 канареек редких видов. Говорит, в детстве он о таких даже не слышал.

— Канарейки бывают певчие, декоративные и цветные, среди них еще разные подгруппы есть, — просвещает увлеченный бобруйчанин. — Я держу цветных.

Раньше были разные, но потом остановился только на этих, потому что они очень красивые. Нет, они тоже поют, но не так, как певчие, их главная ценность — в красивом окрасе. А чтобы окрас был более выраженным, птиц красят. Для этого существуют специальные краски, которые добавляют в питьевую воду или в корм. У самцов окрас более выражен.

В основном, у меня канарейки с мозаичным окрасом: у них яркий цвет проступает только в некоторых местах — на груди, голове, крыле и надхвостье. У меня шесть пород канареек: черно-красные, красные, «красный мозаик», «агат красный мозаик», «агат-топаз красный мозаик» и «португальский арлекин», а существует пород гораздо больше. Все они отличаются цветом оперения. И в одной породе у меня есть хохлатые птицы и без хохолков.

Почему именно канарейки? А не попугаи, к примеру, они ведь тоже красивые.

— Канарейки красивые и поют красиво, а попугаи кричат, и все, — отвечает на это мужчина. — Я ничего против попугаев не имею, нормальная птица, но надо держать кого-то одного. Держал я и кур. Но это бесполезно: летом яйца есть, а зимой — только корми, и удовольствия от них никакого. К тому же, стимул должен быть денежный. Тут излишки продал, так хоть что-то заработать можно иногда.

По словам Олега Масликова, людей, которые занимаются такими редкими канарейками, на всю Беларусь — человек пять от силы. Канаровод (так они называются) говорит, что у нас в стране про цветных канареек узнали только лет 6-7 назад. Покупал птиц мужчина в разных странах: в Турции, Италии, в российских Москве и Калининграде. Обычно птичек передают поездами.

Близкие с пониманием относятся к хобби Олега.

– Тут нужен человек, который будет тебя понимать, поддерживать, не упрекать за расходы на корм птицам и прочее, – говори т мужчина. – Сегодня для канареек столько прибамбасов всяких, видели бы вы разговоры фанатов в группах! Таких называют «птичканутыми», и я такой же (смеется).

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