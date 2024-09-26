Запад осудил «ядерную» риторику Путина 7 26.09.2024, 19:39

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Ядерные угрозы со стороны российских властей звучат с первых дней войны.

Владимир Путин анонсировал изменение ядерной доктрины. Если предложенные им правки будут приняты, они позволят России использовать ядерное оружие против Украины в случае применения ВСУ дальнобойного западного оружия по целям на российской территории. В Европе уже осудили эту риторику.

Возможное изменение документа утверждающего «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» или проще говоря ядерной доктрины стало, вероятно, самой громкой частью выступления российского лидера на заседании Совета безопасности РФ. По словам Путина, ядерные силы остаются ключевым гарантом безопасности страны, поэтому ядерная доктрина России должна регулярно обновляться в ответ на изменения ситуации.

Реформа доктрины на первый взгляд не кажется фундаментальной и во многом сводится к расширению категории государств и военных союзов, в отношении которых Россия будет проводить ядерное сдерживание и дополнению перечня военных угроз, в случае которых Кремль будет готов нажать красную кнопку.

«Хотел бы особо обратить ваше внимание. В обновленной редакции документа, агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», - заявил Путин.

Иными словами, если Киев будет применять западное дальнобойное оружие по военным целям на территории РФ, Москва будет рассматривать это как совместную агрессию и оставит за собой право применить в ответ ядерное оружие. Ранее Путин говорил, что разрешение на такие удары будет означать вступление стран НАТО в войну против РФ. Очевидно, таким образом Россия пытается в очередной раз оказать давление на западных союзников Украины.

В Европейской комиссии на очевидную попытку давления отреагировали резкой критикой. Говорит официальный представитель Европейской комиссии Петер Стано.

«Мы, естественно, решительно отвергаем эту угрозу. Позиция Европейского союза остается неизменной и мы пытаемся донести ее также до наших партнеров в международном сообществе. Мы указываем им на это безрассудное и безответственное поведение со стороны того, кто представляет страну, являющуюся постоянным членом Совета Безопасности ООН. Страну, на которую возложена задача Совбеза, поддерживать мир во всем мире. А она подрывает его», - сказал Стано.

О российской угрозе заявил и министр обороны Германии Борис Писториус, который в четверг посетил Литву, где выступил перед Сеймом.

«Мы являемся свидетелями того, как Россия стремительно наращивает производство вооружений и свои вооруженные силы. Все это не оставляет сомнений в том, что для путинской России, Украина — это только начало. Уже сегодня Россия пытается подорвать единство нашего сообщества, Евросоюза и НАТО, гибридными средствами. Настоящий враг Путина — скажем это совершенно чётко — это наш свободный и независимый демократический образ жизни. Он боится его», - отметил Писториус.

Президент Польши Анджей Дуда также прокомментировал заявление Путина о возможности применения Россией ядерного оружия.

«Если мы посмотрим на это хладнокровно и без паники, то должно быть понятно: он повторяет то, что было закреплено в российской военной доктрине на протяжении многих лет, что Россия оставляет за собой право использовать любые средства, включая, конечно, ядерные средства, которые есть в ее распоряжении, в случае угрозы России... В этом нет ничего нового», - ответил Дуда.

В то же время президент отметил, что именно тот, кто первым использует ядерное оружие, понесет на себе всю ответственность.

«С другой стороны, Владимир Путин также хорошо знает, как и его генералы, что тот, кто первым применит ядерное оружие, проклят... Они никогда не снимут с себя эту ответственность, если применят ядерное оружие. Даже в малейшей степени. Никогда. Мир никогда им этого не простит», - добавил он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен счел предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения ядерной доктрины страны «безответственными» и «несвоевременными».

«Я бы посоветовал сделать это сейчас, особенно когда весь мир собрался <...>, чтобы поговорить о необходимости большего разоружения и нераспространения», — сказал он, имея в виду Генассамблею ООН.

Ядерные угрозы со стороны российских властей звучат с первых дней войны. В разное время сообщалось о готовности применить это оружие, например, в случае предоставления Западом какой-либо военной помощи Украине, посягательства на так называемые «новые», а по факту аннексированные территории, или угрозы территориальной целостности РФ.

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