Агент Мильштейн: Белорусский вратарь Колосов летит в «Филадельфию» 2 26.09.2024, 19:43

Алексей Колосов

Никаких разногласий между хоккеистом и клубом нет.

Агент Дэн Мильштейн рассказал, что белорусский голкипер Алексей Колосов присоединится к «Филадельфии», передает «Чемпионат».

– Алексей Колосов летит в Филадельфию, никаких разногласий межу игроком и клубом нет. Мы приняли определённое решение. Могу сказать, что Алексей будет участвовать в тренировочном лагере и в играх «Флайерз», – сказал Мильштейн.

Колосов подписал контракт новичка с «Филадельфией» на три года в июле 2023 года. Сезон-2023/2024 Колосов провел на правах аренды в минском «Динамо»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com