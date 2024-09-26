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Агент Мильштейн: Белорусский вратарь Колосов летит в «Филадельфию»

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  • 26.09.2024, 19:43
Агент Мильштейн: Белорусский вратарь Колосов летит в «Филадельфию»
Алексей Колосов

Никаких разногласий между хоккеистом и клубом нет.

Агент Дэн Мильштейн рассказал, что белорусский голкипер Алексей Колосов присоединится к «Филадельфии», передает «Чемпионат».

– Алексей Колосов летит в Филадельфию, никаких разногласий межу игроком и клубом нет. Мы приняли определённое решение. Могу сказать, что Алексей будет участвовать в тренировочном лагере и в играх «Флайерз», – сказал Мильштейн.

Колосов подписал контракт новичка с «Филадельфией» на три года в июле 2023 года. Сезон-2023/2024 Колосов провел на правах аренды в минском «Динамо»

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