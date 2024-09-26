Зеленский прибыл в Капитолий2
- 26.09.2024, 20:04
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Президент Украины встретится с американскими законодателями.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Капитолий. В ходе визита у него, вероятно, состоится ряд встреч.
Видео прибытия Зеленского в Капитолий опубликовала журналистка Келли Фарес в Twitter.
На опубликованном видео видно, что Зеленский прибыл в Капитолий в сопровождении лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера и лидера республиканцев Митча Макконнелла. Вероятно, там он тоже встретится с сенаторами.
Следует также напомнить, что у Зеленского запланирована еще одна встреча с президентом США Джо Байденом. Ее начало ожидается в 13:45 по Вашингтону (20:45 по Минску). В ходе встречи Зеленский, вероятно, представит Байдену план победы Украины.
Также сегодня у Зеленского должна состояться встреча с вице-президентом США Камалой Харрис.