Зеленский прибыл в Капитолий 2 26.09.2024, 20:04

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Президент Украины встретится с американскими законодателями.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Капитолий. В ходе визита у него, вероятно, состоится ряд встреч.

Видео прибытия Зеленского в Капитолий опубликовала журналистка Келли Фарес в Twitter.

На опубликованном видео видно, что Зеленский прибыл в Капитолий в сопровождении лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера и лидера республиканцев Митча Макконнелла. Вероятно, там он тоже встретится с сенаторами.

Следует также напомнить, что у Зеленского запланирована еще одна встреча с президентом США Джо Байденом. Ее начало ожидается в 13:45 по Вашингтону (20:45 по Минску). В ходе встречи Зеленский, вероятно, представит Байдену план победы Украины.

Также сегодня у Зеленского должна состояться встреча с вице-президентом США Камалой Харрис.

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