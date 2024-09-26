WSJ: В Китае затонула новейшая атомная подлодка 5 26.09.2024, 20:19

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Что известно.

Китай пытался скрыть затопление новейшей подводной атомной лодки. Это явилось серьезной неудачей для одной из приоритетных программ вооружений страны.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Весной этого года в Китае затонула новейшая атомная ударная подлодка. Инцидент, который китайские власти пытались скрыть, произошел на судостроительном заводе вблизи Уханя в конце мая или начале июня.

Издание отметило, что это произошло в то время, когда Китай упорно пытается расширить свой военно-морской флот, в том числе флот атомных подлодок.

Пока США не знают, перевозила ли подлодка ядерное топливо во время затопления, но эксперты за пределами американского правительства считают, что это вполне вероятно.

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