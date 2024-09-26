«Появились белорусы с пакетами пищи» 26.09.2024, 20:32

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Юрий Гульчук

Украинский морпех, лишившийся речи из-за пыток в российском плену, заговорил после обмена.

23-летний морпех ВСУ Юрий Гульчук, который 2,5 года пробыл в российском плену и лишился там речи из-за пыток, снова заговорил через несколько дней после возвращения в Украину через Беларусь. О том, что с ним происходило все это время, Юрий и его мать Милана рассказали изданию «Громадське».

Матрос 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Юрий Гульчук был освобожден 14 сентября 2024 года, в тот день в Украину через Беларусь вернулись 103 человека, в том числе 69 защитников Мариуполя. Его встречала мать Милана Компаниец. Момент, когда молодой человек с недоверчивым и даже отсутствующим взглядом слушает женщину и в конце позволяет себя обнять, попал на видео и разошелся по сети.

Как оказалось, после побоев и пыток «на приеме у Доктора Зло» (так военнопленные между собой называли особо жестокого охранника колонии) Юрий перестал разговаривать. А из-за неоднократного применения электрошокера у парня отнялись ноги.

Спустя несколько дней после возвращения в Украину морпех снова смог говорить, хотя на некоторые вопросы отказывался отвечать.

Сразу после обмена Гульчука на скорой доставили в реанимацию одной из больниц Киева. Он не мог самостоятельно есть и говорить и ни на что не реагировал. Позже парень рассказал матери, что ощущал все так, «будто его душа где-то отдельно от него, что он смотрит, будто сквозь стекло, как где-то лежат его руки, а возле них тарелка, и он не может эти руки поднять».

«Мое лицо и голос он узнал только три дня спустя. А вот эмоциональное узнавание случилось на четвертый — он расплакался и прижался ко мне, как ребенок к маме. В то утро психиатр сказал: чтобы Юра заговорил, ему придется провести минимум год в психиатрической больнице. А Юра заговорил уже через семь часов после этого. И начал очень быстро восстанавливаться», — рассказала изданию Милана, мать Юрия.

Гульчук попал в плен 12 апреля 2022 года в Мариуполе. Об этом женщина узнала, когда увидела фото сына в российских телеграм-каналах. В январе 2024 года после очередного обмена военнопленными один из освобожденных парней рассказал Милане, что ее сын находится в колонии в Мордовии.

Тогда же Милана узнала, что ее сын изначально выбрал молчание лишь в качестве способа сопротивления командам надзирателей. Однако кто-то из пленных донес россиянам, что на самом деле военный говорит, но только «со своими». Тогда его забрали из камеры и начали пытать — это произошло в июне 2023 года.

«Это был рассказ об изощренном физическом насилии. О побоях, издевательствах. О необходимости стоять по 16 часов в день, от чего на ногах появляются язвы. О том, как россияне сначала бьют, чтобы образовалась гематома, затем бьют по этой гематоме и рана загнивает», — рассказала Милана.

По ее словам, сейчас за чаем ее сын «пьет кипяток, потому что в плену заставляли съедать горячую еду за две минуты».

Сам Юрий рассказал, что больше всего в плену его беспокоило то, «как некоторые побратимы теряли человеческий облик», а также было трудно терпеть «абсолютную дезориентацию во времени, пространстве и событиях».

«Я не знал, где нахожусь, что со мной будет уже в следующую минуту. Что с родителями? Что со страной? Иногда думал, что война может закончиться, а мы ничего не узнаем. Или что началась Третья мировая, а нам не говорят. Там очень тяжело следить за временем и знать, какой сегодня день, какое число. Это были самые неприятные моменты. Не уверен, что даты, которые я считал днями своего рождения, действительно были ими. Каждый день похож на предыдущий и следующий. Но я пытался бодриться», — рассказал военный.

Он признался, что, узнав о предстоящем обмене через Беларусь, «боялся обмана от россиян» и даже после пересечения границы «запрещал себе думать об этом мгновении».

По словам Юрия, россияне любят издеваться над пленными таким образом: перевозят их из одной колонии в другую, но говорят, что везут на обмен. Морпех пережил такую ситуацию несколько раз, поэтому больше не верил словам об обмене.

«Нам надели черные мешки на голову и повезли, как выяснилось, в аэропорт. Во время полета мы сидели с мешками на голове. Затем снова автобус. И конвоир сказал об обмене. И я не поверил. Готовился к худшему. Вдруг — команда снять мешки, и нам выдают российские сухпайки. <…> Мы поели, команда надеть мешки. А спустя некоторое время новая: снять их и сдать конвоирам.

Нам снова сказали об обмене, что нас везут через Беларусь и сейчас белорусы будут кормить нас. И действительно появились белорусы с пакетами пищи. Я еще больше удивился. Я даже эту еду есть не мог. После стольких лет баланды — шоколад и сгущик», — делится воспоминаниями Юрий.

После реанимации в неврологии Юрий отправится в реабилитационный центр. Парень не исключает, что вернется в институт, где до армии учился на факультете китайской филологии.

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