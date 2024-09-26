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Блинкен: Если разрешить агрессорам действовать, то откроется ящик Пандоры

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  • 26.09.2024, 20:53
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Блинкен: Если разрешить агрессорам действовать, то откроется ящик Пандоры
Энтони Блинкен

Госсекретарь США объяснил американцам, почему нужно помогать Украине.

Америка помогает украинцам вместе с 50 другими странами оружием, экономической и гуманитарной поддержкой, потому что Украина отстаивает сами принципы мирного существования мира, которые сдерживают возникновение других войн и агрессий.

Таким образом государственный секретарь США Энтони Блинкен ответил на вопрос в интервью MSNBC, почему американские налогоплательщики должны тратить миллиарды долларов на поддержку Украины, передает «Укринформ».

«Здесь происходят две вещи. Происходит агрессия против Украины и украинского народа, и я думаю, что когда кто-то из нас видит, как одна большая страна пытается издеваться над меньшей, мы стремимся что-то сделать», - отметил Блинкен.

В то же время, по его словам, более фундаментальной для Соединенных Штатов является другая вещь — это «агрессия против самих принципов в основе международной системы, которые так необходимы для сохранения мира».

Он подчеркнул, если позволить агрессорам действовать безнаказанно, то откроется ящик Пандоры. И это развяжет руки любому потенциальному захватчику где угодно в мире.

Кроме того, заметил Блинкен, существует еще два момента, на которые необходимо обратить внимание.

«Соединенные Штаты не делают это сами»,- пояснил он.

Во-первых, украинцы воюют при поддержке 50-ти стран, которые на самом деле делают больший коллективный вклад, чем Соединенные Штаты, отметил госсекретарь США.

Во-вторых, доллары, которые выделяются на помощь Украине, большей частью тратятся в Соединенных Штатах на производство оружия, которое нужно украинцам. «Президент Зеленский только что был (на военном заводе - ред.) в Скрентоне и благодарил людей, которые изготавливают часть боеприпасов, которые помогают Украине защищать ее свободу, а также защищать нашу свободу, потому что это линия фронта в борьбе за свободу», - отметил Блинкен.

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