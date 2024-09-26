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Могут ли в белорусских кафе включить в счет обязательные чаевые

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  • 26.09.2024, 21:04
  • 2,524
Могут ли в белорусских кафе включить в счет обязательные чаевые

Ответ юриста.

В некоторых государствах чаевые для официантов включены в стоимость заказа, и персонал получает 5–10% от суммы чека за каждого клиента.

Но имеют ли право на это заведения в нашей стране?

Юрист Иван Райкевич в комментарии Sb.by объяснил, что говорят документы по такому поводу.

Во-первых, согласно гражданскому праву и Закону «О защите прав потребителей», заведения в Беларуси не могут требовать чаевые. Благодарность в виде денежного подарка остается на усмотрение посетителя.

Во-вторых, Райкевич отметил, что включение 5–10% за обслуживание в чек без согласия клиента является незаконным.

«Статья 19 Закона «О защите прав потребителей» запрещает обусловливать приобретение товара (работы, услуги) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Потребитель вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг), а если они уже оплачены, потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы», – отметил юрист.

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