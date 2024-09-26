В Польше вынесен приговор белорусу и украинцу за шпионаж в пользу России 1 26.09.2024, 21:08

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Подсудимые действовали в составе преступной группы.

Суд в Польше приговорил двух человек, граждан Украины и Беларуси, к тюремному сроку по обвинению в шпионаже в пользу России, сообщается в четверг со ссылкой на польское новостное агентство PAP.

Как отмечается, эти двое подсудимых были среди 16 граждан Беларуси, Украины и России, арестованных по решению Агентства внутренней безопасности Польши в рамках расследования деятельности шпионской сети, в задачи которой входил сбор информации о транспортировке военной техники в Украину.

В Варшаве подчёркивают, что роль Польши в поддержке Киева сделала её ключевой мишенью для российского шпионажа и диверсий.

Суд в польском городе Люблин назначил 23-летнему украинцу Максиму Л. шесть лет лишения свободы и штраф примерно в 4 тысячи долларов за участие в организованной группе, ответственной за преступления против польского государства, шпионаж, а также хранение каннабиса.

30-летний белорус Владислав П. получил 2 года и 10 месяцев лишения свободы, а также штраф за участие в преступной группе и шпионаж.

Судья Мирослав Бжозовский заявил в ходе процесса, что участие подсудимых в преступной группировке не вызывает сомнений. Судья отметил, что преступления совершались с целью финансовой выгоды.

По данным PAP, остальные арестованные в рамках этого расследования получили сроки от 13 месяцев до шести лет тюремного заключения. Максим Л. и Владислав П. имеют право обжаловать приговор.

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