Сразу в трех районах Минска возникли перебои с водой 1 26.09.2024, 21:15

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В чем дело.

В трех районах Минска 26 сентября возникли проблемы с водоснабжением из-за повреждения магистрального водовода. Ведутся ремонтные работы, сообщили в «Минскводоканале».

«В связи с повреждением магистрального водовода диаметром 1000 мм наблюдается снижение давления, отсутствие и ухудшение качества водоснабжения в Октябрьском, Заводском и Ленинском районах Минска», — сообщили на предприятии.

Там заверили, что принимают «все необходимые оперативные меры для восстановления параметров водоснабжения», и извинились за неудобства.

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