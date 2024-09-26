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ВСУ уничтожили С-400 в Курской области РФ

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  • 26.09.2024, 21:19
  • 4,114
ВСУ уничтожили С-400 в Курской области РФ

Видео.

Бойцы Сил беспилотных систем помогли обнаружить и уничтожить российский ЗРК С-400 «Триумф». Операция прошла в Курской области.

Об этом сообщает Telegram-канал «Сил беспилотных систем».

Как рассказали военные, во время боевого вылета на Курском направлении операторы аэроразведки 413 ОББС «Рейд» обнаружили вражеский ЗРК С-400 «Триумф».

Экипаж мгновенно передал координаты группе огневого поражения, и вскоре реактивная артиллерия превратила его в груду металлолома.

Российская техника была уничтожена благодаря совместной работе 413 ОББС «Рейд» и отряда БПС «Джмиль» 78 ОДШП.

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