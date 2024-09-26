Ученые нашли похожую на Землю планету 2 26.09.2024, 21:31

1,920

Но есть нюанс.

Ученые заявили об обнаружении планеты, похожей на Землю, которая находится в Млечном Пути. Но у этого открытия есть небольшой нюанс, сообщает Science Alert.

Планета примерно в 1,9 раза больше Земли и вращается вокруг своей планеты на расстоянии, которое примерно в два раза больше расстояния от Земли до Солнца. Но эта звезда – белый карлик. А это значит, что любая жизнь, которая могла бы существовать на планете, была уничтожена до или во время предсмертных мук красного гиганта, которым раньше было это светило.

Но открытие захватывает. Оно дает возможность заглянуть в будущее Солнечной системы и нашей планеты. Узнать, что будет, когда Солнце умрет и завершит свою эволюцию в виде белого карлика.

Белые карлики – это остатки звезд, похожих на Солнце. У них заканчивается водородное топливо для слияния в ядрах, и они становятся менее стабильными, раздуваясь до огромных размеров. Это фаза красного гиганта.

В конечном итоге звезда полностью сбрасывает свой внешний материал, а ядро схлопывается под действием гравитации, образовав плотный объект, яркий свет которого генерируется не в результате слияния в ядре, остаточным теплом от процесса схлопывания.

Как отмечают астрономы, фаза красного гиганта довольно безумная. Внешняя атмосфера звезды может расшириться в сотни раз по сравнению с первоначальным размером. Ожидается, что Солнце начнет превращаться в красного гиганта примерно через пять миллиардов лет. По прогнозам, его внешние оболочки могут разрастись до орбиты Марса, поглотив в процессе Меркурий, Венеру и Землю.

Что случится с Землей, неизвестно. Вероятно, что она будет уничтожена. Но открытие планеты, которая вращается вокруг белого карлика, свидетельствует о том, что возможно и ее выживание.

Тот факт, что белый карлик примерно в два раза меньше Солнца, свидетельствует о том, что изначально его масса была довольно близкой к массе нашей звезды. Расстояние же от планеты до светила свидетельствует о том, что раньше она находилась на таком же расстоянии от него, как Земля от Солнца. Но когда звезда умерла, планету оттолкнуло дальше.

«Текущая орбита планеты в 2,1 астрономической единицы находится примерно там, где вы ожидаете найти планету Земля после того, как Солнце станет белым карликом», — заявил ведущий автор исследования Кэминг Чжан из Калифорнийского университета.

К тому времени, как Солнце перейдет в фазу красного гиганта, жизнь на Земле либо уже давно исчезнет, либо будет кардинально иной. Солнце становится все горячее и ярче с течением времени — недостаточно, чтобы мы заметили это здесь и сейчас, но примерно через миллиард лет оно станет настолько горячим, что вся вода на Земле испарится. И этот мир уже будет непригодным для жизни в той форме, какой мы ее знаем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com